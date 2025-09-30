Nike: Υψηλότερα των εκτιμήσεων κέρδη και έσοδα στο τρίμηνο

Υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών διαμορφώθηκαν τα κέρδη αλλά και τα έσοδα της Nike στο α' τρίμηνο για την χρήση του 2025, με την μετοχή του κολοσσού στην αγορά των αθλητικών ειδών να ενισχύεται

Υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών διαμορφώθηκαν τα κέρδη αλλά και τα έσοδα της Nike στο α' τρίμηνο για την χρήση του 2025, με την μετοχή της εταιρείας αθλητικών ειδών να ενισχύεται άνω του 1% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μετά τη λήξη της συνεδρίασης στην Wall Street.

Πιο αναλυτικά, η Nike ανέφερε κέρδη ύψους 0,49 δολαρίων/μετοχή έναντι της πρόβλεψης των αναλυτών για κέρδη ύψους 27 σεντς/μετοχή. Τα έσοδα του αμερικανικού κολοσσού στο τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου ανήλθαν 11,72 δισ. δολάρια, ενώ αναλυτές σε έρευνα της LSEG ανέμεναν τζίρο 11 δισ. δολαρίων.