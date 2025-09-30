Qualco: Σε πρώτο πλάνο νέες εξαγορές και διεθνείς αγορές

Τι ανέφερε η εισηγμένη στο χθεσινό conference call με τους αναλυτές για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και για τη στόχευση για τη συνέχεια.

Θετικές παραμένουν οι προοπτικές ανάπτυξης της Qualco για το δεύτερο τρίμηνο του έτους με αιχμή την περαιτέρω διεθνοποίηση σε αγορές της EMEA, και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών AI. Την ίδια στιγμή η εταιρεία που πριν από λίγο καιρό έκανε την είσοδό της στο Χ.Α. έχει τα ραντάρ της ανοιχτά για νέες εξαγορές, έχοντας μάλιστα ολοκληρώσει μια σειρά αντίστοιχων κινήσεων που ενίσχυσαν αισθητά το χαρτοφυλάκιο της.

Εξαγορών συνέχεια

Τα παραπάνω ανέφερε χθες η διοίκηση της εισηγμένης πλέον εταιρείας πληροφορικής, σε call που είχε με τους αναλυτές. Να θυμίσουμε ότι ήδη η εταιρεία έχει προχωρήσει στην απόκτηση του 100% της Empedus με έδρα την Αθήνα και δραστηριότητα σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Ρουμανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Σουηδία. Προσφάτως, συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 2025, απέκτησε και το 50,01% της Cenobe, μιας ανερχόμενης εταιρείας κυβερνοασφάλειας, έναντι 1,235 εκατ. ευρώ η οποία θα πλαισιώσει τις δραστηριότητες του Ομίλου. Επιπλέον πήρε και τον έλεγχο της Indice με αύξηση της συμμετοχής στο 50,1%. Τέλος, μέσω της Qualco UK απέκτησε καινοτόμο τεχνογνωσία στον τομέα του credit management, εξασφαλίζοντας στρατηγικούς πελάτες στον ενεργειακό και τηλεπικοινωνιακό κλάδο.

Για τη συνέχεια η Qualco θα συνεχίσει το επενδυτικό της πρόγραμμα το οποίο προβλέπει κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) ύψους 13 εκατ. ευρώ στοχεύοντας σε νέες επενδύσεις και εξαγορές. Ήδη άλλωστε συγκεκριμένες κινήσεις εξαγορών βρίσκονται στα σκαριά, με τις αρχικές επαφές να έχουν πραγματοποιηθεί και δεν αποκλείεται να υπάρξουν ανακοινώσεις μέχρι το τέλος του έτους.

Παράλληλα, η εταιρεία θα δώσει έμφαση και στις συνεργασίες με εγχώριους και διεθνείς εταίρους καθώς αυτές αποτελούν τον θεμέλιο λίθο για την επιτυχή υλοποίηση του business plan, διασφαλίζοντας τόσο την οργανική ανάπτυξη όσο και την περαιτέρω διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της.

Νέα συμβόλαια σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς

Σε αυτό θα συμβάλλουν και τα υφιστάμενα συμβόλαια και συνεργασίες που έχει υπογράψει με πελάτες. Σημειωτέον ότι η εταιρεία σύμφωνα με την διοίκηση κατέγραψε νέα ορόσημα σε κάθε τομέα δραστηριότητάς της.

Στον τομέα του software & technology το προηγούμενο διάστημα προσέθεσε δέκα νέους μεγάλους πελάτες, μεταξύ των οποίων τέσσερις τράπεζες του εξωτερικού. Παράλληλα διεύρυνε τη γεωγραφική της παρουσία σε επτά χώρες πέρα από την Ελλάδα: Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Λετονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κατάρ και Ιαπωνία. Σημαντικές προοπτικές εμφανίζει και ο τομέας του ICT, καθώς η Quento, ο νέος τεχνολογικός βραχίονας της Qualco κέρδισε σημαντικά ευρωπαϊκά έργα, συμπεριλαμβανομένων συμβολαίων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ ενώ ανέλαβε και έργα τεχνητής νοημοσύνης για μεγάλους εταιρικούς πελάτες και για το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.

Στον επιχειρηματικό τομέα του Platform as a Service, διασφάλισε ένα νέο, 10ετές συμβόλαιο αξίας 600 εκατ. ευρώ με τη ΔΕΗ, το οποίο αναμένεται να επεκταθεί δεδομένου και του ανοίγματος της ΔΕΗ σε νέες αγορές. Παράλληλα εγκαινίασε σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα την πλατφόρμα Uniko, τον ψηφιακό μεσίτη που από τον Απρίλιο του 2025 έως τώρα κατέγραψε αριθμό ρεκόρ επισκεπτών (300 χιλιάδες) ενσωματώνντας περισσότερα από από 1.500 ακίνητα. Καινοτόμες λύσεις διαχείρισης ακινήτων προσφέρει και μέσω της QRES στο πελατολόγιο της οποίας προστέθηκαν ο e-ΕΦΚΑ, το Υπερταμείο (Growthfund) και η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ). Tέλος, εσχάτως, προσέθεσε στις συνέργειές της και τον Κωτσόβολο, αναλαμβάνοντας την διαχείριση απαιτήσεων από πιστώσεις.

Ανάπτυξη καταγράφηκε και στον τομέα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου με τα υπό διαχείριση κεφάλαια (AUM) να αυξάνουν από €10 δισ. σε €17 δισ. χάρη στην εισαγωγή ενός χαρτοφυλακίου αγροτικών δανείων ύψους €6 δισ., αλλά και του χαρτοφυλακίου «Earth» ύψους 5 δισ. ευρώ. Όπως φαίνεται η εταιρεία απομακρύνεται πλέον από την αποκλειστική εστίαση στα στεγαστικά δάνεια.

Οι επιδόσεις του α΄ εξαμήνου

Όσο για τις επιδόσεις του α΄ εξαμήνου, χαρακτηρίστηκαν από τα στελέχη της διοίκησης ισχυρές.

Τα έσοδα ανήλθαν σε 89 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 18% σε ετήσια βάση, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA έφτασαν τα 13 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή άνοδο 31% σε σχέση με το 2024. Τα έσοδα του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2025 αυξήθηκαν κατά +18% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους και σύμφωνα με τις προβλέψεις της αρχικής δημόσιας προσφοράς για ανάπτυξη περί τα 15%.

Η ανάπτυξη ήταν εμφανής σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς που πλέον διαρθρώνονται σε τρεις βασικούς άξονες. Ειδικότερα, το Software & Technology, με έσοδα 29 εκατ. ευρώ και ενισχυμένη κερδοφορία, χάρη σε end-to-end λύσεις και πλατφόρμες. Το Platform as a Service, ο μεγαλύτερος και πιο κερδοφόρος τομέας, με κύκλο εργασιών 47 εκατ. ευρώ, που επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της εταιρείας να εστιάσει σε ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις για χρηματοπιστωτικά και επιχειρηματικά ιδρύματα. Τέλος το Portfolio Management, όπου με τζίρο 13 εκατ. ευρώ εμφάνισε αξιοσημείωτη άνοδο χάρη στη διαχείριση νέων χαρτοφυλακίων, μεταξύ αυτών και αγροτικών δανείων ύψους 6 δισ. ευρώ.

Η κερδοφορία στο πρώτο εξάμηνο του 2025 ξεπέρασε το πρώτο εξάμηνο του 2024, ευθυγραμμισμένη με την εκτίμηση της διοίκησης για την επίτευξη ανάπτυξης περί τα 15%, ακόμη και εν μέσω ασταθών συνθηκών. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2025, ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ, αυξήθηκαν κατά 31% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος για την ίδια περίοδο.

To περιθώριο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατέγραψε υπεραπόδοση σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, φτάνοντας το 21% σε επίπεδο δωδεκαμήνου. Η συγκεκριμένη επίδοση είναι ευθυγραμμισμένη με τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις της αρχικής δημόσιας προσφοράς, που όριζε περίπου 20% περιθώριο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων εντός διετίας.