Η Xpeng ξεκινά επίσημα την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη

Η κινεζική εταιρεία Xpeng ξεκίνησε την παραγωγή επιβατικών ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη, συνεργαζόμενη με τη Magna Steyr στην Αυστρία. Οι πρώτες μονάδες των crossover G6 και G9 έχουν ήδη βγει από τη γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο της Magna στο Γκρατς.

Η Magna Steyr είναι μία εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων που στο παρελθόν έχει συνεργαστεί για την παραγωγή της Mercedes-Benz G-Class, της BMW Z4, αλλά και της Jaguar I-Pace. Στο ίδιο εργοστάσιο είχαν επίσης συναρμολογηθεί τα Fisker Ocean EVs πριν σταματήσει η παραγωγή τους.

Ετσι με την παραγωγή να βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Xpeng έχει τη δυνατότητα να αποφύγει τους πρόσθετους εισαγωγικούς δασμούς που επιβλήθηκαν πρόσφατα στα κινεζικά ηλεκτρικά μοντέλα. Η έναρξη πλήρους μαζικής παραγωγής έχει προγραμματιστεί για τον επόμενο μήνα.

