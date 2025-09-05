ΕΤΑΔ: Resolute Cepal - The Boston Consulting «χτίζουν» το πρώτο Στρατηγικό Σχέδιο

Το σχήμα επικράτησε των McKinsey, EY, PwQ, Oliver Wyman στον διαγωνισμό της ΕΤΑΔ για την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σχετικά με την κατάρτιση του τριετούς στρατηγικού πλάνου της. «Που θα πατάει» το σχέδιο της εταιρείας, υπό την κα. Ηρώ Χατζηγεωργίου.

Το σχήμα «RESOLUTE CEPAL GREECE Α.Ε. -RCG»» - «THE BOSTON CONSULTING GROUP S.A. –BCG», επικράτησε στον σχετικό διαγωνισμό που προκήρυξε πρόσφατα η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) αναζητώντας Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σχετικά με την κατάρτιση του τριετούς στρατηγικού πλάνου της. Όπως και πρόσφατα είχαμε αναφέρει η ΕΤΑΔ, υπό την κα Ηρώ Χατζηγεωργίου (Διευθύνουσα Σύμβουλος) επιχειρεί να «αλλάξει εικόνα», να βάλει νέες βάσεις κι ενώ, ήδη, σε συνεργασία με την μητρική, το Υπερταμείο, βρίσκεται σε φάση… επιχειρησιακού οργασμού και ωρίμανσης μιας σειράς από διαγωνισμούς και ενέργειες αξιοποίησης του μεγάλου real estate χαρτοφυλακίου της, με ίσως πιο εμβληματικό, όσο και δύσκολο εγχείρημα, να αποτελεί το «ξεκαθάρισμα» των περίπου 70.000 ακινήτων υπό την «ομπρέλα» της και το μοντέλο αξιοποίησής τους, την αξιοποίηση της Ακτής Βουλιαγμένης, των Ξενία και άλλων περιουσιακών στοιχείων της.

Οι ανάδοχοι και η πρώτη εμπεριστατωμένη στρατηγική

Μένοντας στο στρατηγικό πλάνο, που εκπονείται στο πλαίσιο απόφασης της διοίκησης και των κατευθύνσεων του μετόχου και του δημοσίου, ίσως είναι η πρώτη φορά που θα διαμορφωθεί μια εμπεριστατωμένη στρατηγική, όπως τουλάχιστον ευελπιστούν στην ΕΤΑΔ. Οι δύο ανάδοχοι (κοινοπραξία) είναι γνωστοί στην αγορά. Με την RESOLUTE CEPAL GREECE να είναι η γνωστή εταιρεία που δραστηριοποιείται στο real estate (πλατφόρμα, διαχείριση στρατηγικών προκλήσεων στο τομέα της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, συμβουλές υλοποίησης στρατηγικής σε συναλλαγές πώλησης χαρτοφυλακίων ακινήτων, διαχείριση και ρευστοποίηση ιδιόκτητης Ακίνητης Περιουσίας, αποτίμηση Ακινήτων και Δανείων, συμβουλευτικές υπηρεσίες Αξιοποίησης Δεδομένων και Αναλύσεων στο Τομέα της Ακίνητης Περιουσίας κ.α.), ενώ, όπως και η ίδια αναφέρει, βοηθάει «οργανισμούς του δημόσιου τομέα στην ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών που προσθέτουν αξία στο χαρτοφυλάκιο της ακίνητης περιουσίας τους». Η δε «The Boston Consulting Greece» είναι βραχίονας του διεθνούς ομίλου συμβούλων (ιδρύθηκε το 1963) που συνεργάζεται με μεγάλες επιχειρήσεις και φορείς για να αντιμετωπίσει τις σημαντικότερες προκλήσεις τους και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες, με παρουσία σε πάνω από 50 χώρες και 100 πόλεις και ετήσιο τζίρο 13,5 δισ. δολάρια.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το σχήμα επικράτησε μεταξύ μεγάλων ονομάτων στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως οι McKinsey, EY, PwQ, Oliver Wyman που επίσης είχαν κατέβει στον σχετικό διαγωνισμό.

Που θα «πατάει» το Στρατηγικό Σχέδιο

Το Στρατηγικό Σχέδιο θα πρέπει να λάβει υπόψη και να αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση της Εταιρείας όπως:

Ανάλυση συνολικής εικόνας όλων των ακινήτων του χαρτοφυλακίου (σε συνεργασία με το έργο καταγραφής και αποτίμησης ακινήτων).

Εκτίμηση της τρέχουσας δομής, ανθρώπινου δυναμικού, διαδικασιών, διακυβέρνησης και υφιστάμενων συστημάτων.

Σύγκριση με τις βέλτιστες σύγχρονες πρακτικές (Ανώνυμες Εταιρείες ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, ΑΕΑΑΠ κ.λπ.).

Σύνοψη βασικών, ευκαιριών και αδυναμιών της εταιρείας.

Εταιρικό όραμα και Αποστολή της Εταιρίας.

Ανασκόπηση του ρυθμιστικού πλαισίου και περιορισμών του (σε συνεργασία με το έργο αναμόρφωσης και τον εκσυγχρονισμού του κανονιστικού πλαισίου της ΕΤΑΔ Α.Ε..

Επισκόπηση και εκτίμηση της ιστορικής εταιρικής απόδοσης.

Αποτύπωση παραμέτρων που επηρεάζουν την εταιρεία και το χαρτοφυλάκιο της:

Μακροπεριβάλλον.

Εγχώριες και διεθνείς τάσεις ακινήτων.

Ψηφιακές τάσεις.

ESG (Περιβάλλον, Κοινωνικό αποτύπωμα, Διακυβέρνηση).

Δημιουργία στρατηγικής για την υλοποίηση του οράματος:

Πώς η εταιρεία θα δημιουργεί αξία από το χαρτοφυλάκιο ακινήτων.

Κατηγοριοποίηση του χαρτοφυλακίου για τον καθορισμό προοπτικών βέλτιστης αξιοποίησης ανά κατηγορία.

Στρατηγικές και προτεραιότητες ανά κατηγορία χαρτοφυλακίου.

Ανάπτυξη 2-3 στρατηγικών επιλογών για την εταιρεία με ξεκάθαρη παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων και την ικανότητα να συμβαδίζουν με το όραμα, αποστολή και φιλοδοξίες.

Λειτουργικό μοντέλο: Προτάσεις βελτιστοποίησης της οργάνωσης, διαδικασίες, διακυβέρνηση και διαχείριση απόδοσης.

Απαιτούμενοι παράγοντες επιτυχίας (δεδομένα και αναλύσεις, τεχνολογία, ανθρώπινο ταλέντο, κεφάλαιο).

Στρατηγικές πρωτοβουλίες:

Προτεραιότητες στρατηγικών πρωτοβουλιών.

Σχέδιο υλοποίησης: Πρωτοβουλίες, ορόσημα και χρονοδιάγραμμα. Ø Διακυβέρνηση εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της δημιουργίας Γραφείο Διαχείρισης Έργων ως κεντρικό στοιχείο.

Αναμενόμενα αποτελέσματα: