TΕΚΑΛ: Μείωση τζίρου το 2024, γιατί «βλέπει» ανάκαμψη το 2025 - Τα σημαντικά έργα

Μειωμένος κατά τουλάχιστον 21% ήταν το 2024 ο κύκλος εργασιών της γνωστής κατασκευαστικής εταιρείας ΤΕΚΑΛ. Ανεβασμένα τα κέρδη και ο δανεισμός. Περιμένει βελτίωση φέτος. Σε ποια έργα έχει παρουσία η εταιρεία.

Μειωμένος κατά τουλάχιστον 21% ήταν το 2024 ο κύκλος εργασιών της γνωστής κατασκευαστικής εταιρείας, με πτυχίο έκτης τάξης, ΤΕΚΑΛ Ανώνυμη Τεχνική & Εμπορική, συμφερόντων της οικογένειας Π. Ψαλτάκου, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της μηχανικής και των κατασκευών με την ανάληψη έργων δημόσιων και ιδιωτικών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Η ΤΕΚΑΛ ιδρύθηκε το 1990 και εδρεύει στην Βούλα, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Ωστόσο, η προώθηση ή επανεκκίνηση έργων στα οποία συμμετέχει η εταιρεία κάνουν τη διοίκησή της αισιόδοξη για τη συνέχεια, «βλέποντας» ενίσχυση τζίρου κατά 35%-40% το 2025 σε σχέση με πέρυσι.

Τα μεγέθη 2024 και η εκτίμηση για φέτος

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεση της ΤΕΚΑΛ, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 42.641.623 ευρώ έναντι 54.017.831 ευρώ το έτος 2023 μειωμένος κατά 11.376.208 εκατ. ευρώ. «Η μείωση αυτή οφείλεται στην διακοπή των εργασιών στα έργα του λιμένος Πειραιώς και στα ξενοδοχεία των Οδών Μάρνης και Ηπείρου, λόγω προσφυγών στο ΣτΕ. Το 2025 όμως τα έργα αυτά επανεκκίνησαν και σε συνδυασμό με νέα έργα που κέρδισε η Εταιρεία μας, από νέους διαγωνισμούς, όπως νέα έργα στο Λιμάνι Αλεξανδρούπολης, το έργο του Ανάβαλου, το έργο στην Μαρίνα Ναυπλίου και ένα νέο μεγάλο έργο στο Θριάσιο συνολικού προϋπολογισμού 201 εκατ. ευρώ, το οποίο η εκκίνησή του προβλέπεται στο τέλος του 2025 με αρχές του 2026, εκτιμάται ότι θα αυξήσουν τον τζίρο μας κατά 35% με 40% το 2025», σημειώνεται.

Υπενθυμίζεται, όπως έχει αποκαλύψει το insider.gr, ότι σχήμα της ΤΕΚΑΛ έχει αναλάβει την υλοποίηση σύγχρονου logistics center στην περιοχή του Θριασίου, μια επένδυση σχεδόν 260 εκατ. ευρώ, που προωθεί η κοινοπραξία ΘΕΚ (Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο) των ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ – Goldair.

Τα αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων ανήλθαν σε 3.850.178,34 ευρώ από 2.963.130,26 ευρώ το 2023. Τα προ φόρων αποτελέσματα της εταιρείας για την χρήση 2024 ανήλθαν σε 1.697.326 ευρώ έναντι 1.312.994 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως 2023. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στη χρήση 2024 ανήλθαν σε κέρδη 1.697.326 ευρώ ενώ στην χρήση 2023 ήταν 1.172.517 ευρώ. Το σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες έφτασαν σε 2.300.183,23 ευρώ.

Τα ίδια Κεφάλαια της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 26.636.310 ευρώ και οι υποχρεώσεις σε 66.321.931 ευρώ έναντι 26.673.022 ευρώ και 59.955.775 αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσεως 2023. Τα μακροπρόθεσμα δάνεια ανήλθαν σε 3.192.457,96 ευρώ (από 7.989.028,08 ευρώ) και τα βραχυπρόθεσμα σε 26.741.811,32 ευρώ (από 18,88 εκατ.).

Όπως σημειώνεται, «η συνέχιση της αύξησης της τιμής των πρώτων υλών και η διακοπή των εργασιών στο έργο της κρουαζιέρας του λιμένος Πειραιώς και στα ξενοδοχεία των Οδών Μάρνης και Ηπείρου λόγω προσφυγών στο ΣτΕ, επηρέασαν την άμεση ρευστότητα της εταιρείας που προκειμένου να ανταπεξέλθει στα άμεσα έξοδά της κατέφυγε σε αύξηση των δανείων της στην χρήση του 2024 κατά 4.240.925,79 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση του 2023. Παρόλα αυτά τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας μας, δείχνοντας και την Οικονομική ευρωστία της εταιρείας και την συνετή διαχείρισή τους από την Διοίκηση, αυξήθηκαν κατά 112,40% διαμορφούμενα στα 10.248.703 εκατ. ευρώ από 4.825.469 εκατ. ευρώ το 2023».

Το σύνολο των μακροπροθέσμων την 31η Δεκεμβρίου 2024 ανήλθαν συνολικά σε 3,192 εκατ. ευρώ. Το δε βραχυπρόθεσμο μέρος των μακροπροθέσμων στην 31η Δεκεμβρίου ανερχόταν σε 5,553 εκ ευρώ. Στην χρήση 2024 αυξήθηκαν τα βραχυχρόνια δάνεια που την 31η Δεκεμβρίου ανέρχονται σε ύψος 26,742 εκ ευρώ. Για την λήψη των ανωτέρω δανείων υπάρχουν προσημειώσεις υπέρ ALPHA BANK 3,5 εκ ευρώ, υπέρ OPTIMA BANK 2,57 εκ ευρώ, υπέρ PANCRETA BANK 1,2 εκ. ευρώ, υπέρ ATTICA BANK 7,5 εκ. ευρώ στα ακίνητα στην Κηφισιά για έκδοση δανείου 4 εκατ. για Κεφάλαιο Κίνησης, υπέρ ATTICA BANK 3,641 εκ. ευρώ ως εγγυήτρια έκδοσης δανείου για την θυγατρική της NAFPLIO MARINA MAE.

Οι προοπτικές και τα έργα

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, «το έτος 2024 ήταν μια επιπλέον δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονομία με την αύξηση των πρώτων υλών και της ενέργειας να επηρεάζει αρνητικά το σύνολο των επιχειρήσεων και περισσότερο τον κλάδο μας. Οι προοπτικές της εταιρείας για την επόμενη χρήση παραμένουν αισιόδοξες με δεδομένου ότι έχει αναλάβει την εκτέλεση διαφόρων ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Οι βασικοί προμηθευτές/υπεργολάβοι είναι κατά πλειοψηφία από την εγχώρια αγορά. Η εταιρεία ζητά προσφορές μόνο από προμηθευτές/υπεργολάβους που θεωρεί ότι έχουν την τεχνογνωσία και την δυναμική να υλοποιήσουν την εκάστοτε εργασία. Οι κανόνες συνεργασίας είναι οι συνήθεις στην αγορά. Ο κίνδυνος αυτός δεν υπάρχει πλέον, καθώς, όπως προ είπαμε, η εταιρεία μας τον Ιούλιο του 2025 υπέγραψε το μεγάλο έργο του Θριασίου για κατασκευή LOGISTICS CENTER προϋπολογισμού 201 εκατ. ευρώ και επίσης έχουμε επανεκκίνηση των έργων στο λιμάνι του Πειραιά για την Κρουαζιέρα και των έργων για τα ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας. Επίσης έχουν ξεκινήσει τα έργα στον Ανάβαλο Ερμιονίδας και το έργο της Μαρίνας του Ναυπλίου. Η εταιρεία μας συμμετέχει σε πολλούς διαγωνισμούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και το Δ.Σ εκτιμά ότι αρκετοί από αυτούς θα έχουν αίσια κατάληξη».

Όπως αναφέρεται, «η εταιρία, παρά τις δυσμενείς κρατούσες συνθήκες στον κλάδο, έχει εδραιώσει και ενισχύσει την θέση της στην εγχώρια αγορά. Επιπρόσθετα, οι στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασίες της εταιρίας διαμορφώνουν το πλαίσιο μιας ασφαλούς περαιτέρω ανάπτυξής. Συγκεκριμένα από την χρήση του 2024 η εταιρία είχε συνάψει συμβάσεις τέτοιου ύψους έργων που ευελπιστεί να εξοφλήσει μέρος των μακροπρόθεσμων δανείων της . Ο στόχος αυτός μέσα στην χρήση επιτεύχθηκε, αλλά δεν κατάφερε να βελτιώσει την ρευστότητά της με δεδομένου ότι υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των συγκεκριμένων έργων . Αν ενεργοποιηθούν οι ανεκτέλεστες συμβάσεις οι άμεσες και μεσοπρόθεσμες προοπτικές της εταιρίας εμφανίζονται εξαιρετικά ευοίωνες και ενισχύουν την περαιτέρω ενδυνάμωσή της».

Υπενθυμίζεται ότι η ΤΕΚΑΛ έχει παρουσία, αυτόνομα ή σε κοινοπραξία, σε σημαντικά έργα, λιμενικά, κτηριακά, οδικά κ.α., όπως στον ΟΛΠ, την επέκταση προβλήτας 6 του ΟΛΘ (μαζί με ΜΕΤΚΑ), στο logistics center στο Θριάσιο, ενώ έχει ή είχε αναλάβει την αποκατάσταση ζημιών του Λιμένος Βόλου λόγω της κακοκαιρίας Daniel, την ανάπλαση της μαρίνας του Αστέρα Βουλιαγμένης, την Ανατολική Περιφερειακή Οδό Αλεξανδρούπολης, το έργο εκβάθυνσης του λιμένα Αλεξανδρούπολης, κτηριακά στο Ελληνικό (κατοικίες), το μεγάλο οδικό έργο αναβάθμισης του κάθετου άξονα Δράμα-Καβαλά (με ΙΝΤΕΡΚΑΤ), τα έργα για την κατασκευή της Μαρίνας Ναυπλίου, αρδευτικές υποδομές κ.α.