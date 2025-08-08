Crocs: «Βουτιά» 30% για τη μετοχή μετά από απογοητευτικό guidance και ζημίες στο β΄ τρίμηνο

Συγκεκριμένα, η εταιρεία προβλέπει κέρδη πολύ χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις για το γ’ τρίμηνο και αναμένει ότι τα έσοδα θα μειωθούν κατά 9% έως 11% σε ετήσια βάση.

Με «βουτιά» σχεδόν 30% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές της Πέμπτης η μετοχή της εταιρείας κατασκευής υποδημάτων Crocs στην χειρότερη ημερήσια επίδοση από το 2011, αφότου εξέδωσε απογοητευτικό guidance για τις πωλήσεις του τρέχοντος τριμήνου με τον CEO να κάνει λόγο για ένα «ανησυχητικό» περιβάλλον για τους καταναλωτές.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία προβλέπει κέρδη πολύ χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις για το γ’ τρίμηνο και αναμένει ότι τα έσοδα θα μειωθούν κατά 9% έως 11% σε ετήσια βάση. Το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο κέρδους εκτιμάται στο εύρος του 18%-19%, έναντι 25,4% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

«Βλέπουμε ότι στις ΗΠΑ οι καταναλωτές να συμπεριφέρονται προσεκτικά όσον αφορά τις δαπάνες τους. Αντιμετωπίζουν αυξήσεις τιμών, οι οποίες, κατά τη γνώμη μας, ενδέχεται να επιβαρύνουν περαιτέρω τους ήδη επιλεκτικούς καταναλωτές», δήλωσε ο CEO, Andrew Rees.

Σημειώνεται ότι η Crocs εισάγει τα περισσότερα από τα προϊόντα της από χώρες όπως το Βιετνάμ, η Κίνα, η Ινδονησία και η Καμπότζη, οι οποίες υπόκεινται πλέον σε υψηλούς δασμούς εισαγωγής.

Για το β΄ τρίμηνο, η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρή ζημία 492,3 εκατ. δολαρίων ή 8,82 δολ. ανά μετοχή, έναντι καθαρών κερδών 228,9 εκατ. δολαρίων ή 3,77 δολ. ανά μετοχή ένα χρόνο πριν. Η ζημία οφείλεται κυρίως σε μη ταμειακή απομείωση 737 εκατ. δολαρίων που σχετίζεται με το εμπορικό σήμα Heydude.