Μασκ: Ανακοίνωσε το φιλικό προς τα παιδιά Baby Grok ΑΙ

Σύμφωνα με τον μεγιστάνα της τεχνολογίας η εφαρμογή θα είναι αφιερωμένη σε περιεχόμενο φιλικό προς τα παιδιά.

Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι η νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI που κατασκευάζει, θα δημιουργήσει μια εφαρμογή αφιερωμένη σε περιεχόμενο φιλικό προς τα παιδιά και θα την ονομάσει Baby Grok.

Πάντως, ο δισεκατομμυριούχος δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες για το Baby Grok σε μια ανάρτηση του στο X όπου το ανακοίνωσε.

We’re going to make Baby Grok @xAI, an app dedicated to kid-friendly content

— Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2025