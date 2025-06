Health & Safety Awards 2025: Πέντε σημαντικές διακρίσεις για την Coca-Cola Τρία Έψιλον

Με έμφαση στην πρόληψη, την εκπαίδευση και την τεχνολογία, η εταιρεία διαμορφώνει ένα περιβάλλον ασφάλειας στον χώρο εργασίας

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον απέσπασε πέντε διακρίσεις στα Health & Safety Awards 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στην Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων και συνεργατών της. Με προσήλωση στον «Στόχο Μηδέν» σε ατυχήματα, η εταιρεία επενδύει σε καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, ενισχύοντας την κουλτούρα πρόληψης και υπευθυνότητας σε όλες τις δραστηριότητές της. Οι διακρίσεις σε τέσσερις κατηγορίες του θεσμού αναγνωρίζουν τη στρατηγική της για συνεχή βελτίωση, ενδυνάμωση των ομάδων της και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την εξάλειψη κινδύνων στον χώρο εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, η Coca-Cola Τρία Έψιλον απέσπασε:

Διάκριση «Winner» στην κατηγορία «Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών / Food & Drink Industry», για την στρατηγική Υγείας και Ασφάλειας που υλοποιεί μέσω μίας σειράς προγραμμάτων που προωθούν τον εντοπισμό και τη μείωση κινδύνων, αλλά και μέσω της υιοθέτησης υπεύθυνων συμπεριφορών για την από κοινού επίτευξη του «Στόχου Μηδέν» απέναντι σε ατυχήματα και επισφαλείς συμπεριφορές στον χώρο εργασίας.

Platinum & Gold βραβείο στην κατηγορία «Αναβάθμιση & Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων / Work Ηealth and Safety Invention», για την εφαρμογή μίας καινοτόμου τεχνολογικής λύσης της νέας ψηφιακής εποχής στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στην Αθήνα, με στόχο την ελαχιστοποίηση του ρίσκου, την πρόληψη ατυχημάτων και την ενίσχυση της ασφάλειας των οδηγών περονοφόρων οχημάτων και των πεζών που κινούνται στον χώρο των αποθηκών.

Silver βραβείο στην κατηγορία «Work H&S Training – Industry», για την υλοποίηση ενός πολύπλευρου και εξειδικευμένου πλάνου εκπαιδεύσεων, πρακτικών ασκήσεων και επικοινωνιών σε ετήσια βάση, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων Υγείας & Ασφάλειας, την αύξηση του επιπέδου ετοιμότητας και την υιοθέτηση υπεύθυνων συμπεριφορών από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.

Silver βραβείο στην κατηγορία «Καινοτομία στα θέματα Υ&Α / Innovation in Occupational Health & Safety», για τη χρήση καινοτόμου εξοπλισμού, σύγχρονων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακών λύσεων, με στόχο τη συνολική ενίσχυση της ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

Με αφορμή τις συγκεκριμένες διακρίσεις, η Ζωή Πρεβενίου, Quality, Safety and Environment Manager της Coca-Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε: «Οι βραβεύσεις που λάβαμε για μία ακόμη χρονιά στα Health & Safety Awards αποτυπώνουν τη συνεχή προσήλωσή μας στις αρχές Υγείας και την Ασφάλειας, που βρίσκονται στον πυρήνα κάθε πτυχής της επιχειρησιακής μας λειτουργίας. Μέσα από συνεχή επένδυση στην τεχνολογία, την εκπαίδευση και τις καινοτόμες πρακτικές, διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον εργασίας υψηλών προδιαγραφών, ενισχύοντας την κουλτούρα πρόληψης και φροντίζοντας έμπρακτα για την προστασία των ανθρώπων μας».