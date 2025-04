Euromoney Private Banking Awards 2025: Best Private Bank στην Ελλάδα η Alpha Bank

Με συνολικά τρία βραβεία, ανάμεσά τους και η κορυφαία διάκριση Best Private Bank στην Ελλαδα, τιμήθηκε η Τράπεζα στα διεθνούς κύρους Euromoney Private Banking Awards 2025.

Η Alpha Bank ανακηρύχθηκε ως η Best Private Bank για την Ελλάδα από το Euromoney, έναν από τους κορυφαίους εκδοτικούς ομίλους στον κόσμο. Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2025, στο εμβληματικό ξενοδοχείο Savoy του Λονδίνου, όπου συγκεντρώθηκαν σημαντικές προσωπικότητες του διεθνούς χρηματοοικονομικού και πιστωτικού τομέα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν υψηλόβαθμα στελέχη του τομέα Wealth Management της Τράπεζας μεταξύ των οποίων ο Ανδρέας Κατσόγιαννος, Director του Private Banking, ο Κίτσος Μπότσαρης, Manager του Private Banking, ο Πάνος Ρεμούνδος, Director του Advisory and Products, και ο Νίκος Πολύζος, Director του Business Management and Services, οι οποίοι παρέλαβαν συνολικά τρία βραβεία:

• Best Private Bank – Greece

• Best for Discretionary Portfolio Management

• Best for HNW (High – Net worth) clients

Η Alpha Bank, η οποία υπήρξε η πρώτη τράπεζα που εισήγαγε τις υπηρεσίες Private Banking στην ελληνική αγορά το 1993, συνεχίζει να διακρίνεται για την καινοτομία της και την ποιοτική εξυπηρέτηση. Ειδικότερα, για 7η συνεχόμενη χρονιά, αναγνωρίζεται για την αφοσίωσή της στην παροχή εξατομικευμένων λύσεων και τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της, ενισχύοντας τη θέση της ως ηγέτης στον τομέα του Private Banking στην Ελλάδα.

Η κριτική επιτροπή του Euromoney επισήμανε συγκεκριμένα ότι η Alpha Bank ξεχωρίζει για τις εντυπωσιακές οικονομικές επιδόσεις και τις καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες της. Οι πελάτες επωφελούνται από τη συνεργασία με εξειδικευμένους Private Bankers και τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στις πληροφορίες του λογαριασμού τους, στις επενδυτικές επιδόσεις και στα τραπεζικά εργαλεία μέσω ψηφιακών καναλιών.

Ειδική αναφορά γίνεται επίσης στις Υπηρεσίες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου GEM, οι οποίες προσφέρουν επαγγελματικές συμβουλές για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων χωρίς να απαιτείται συνεχής παρακολούθηση, ενισχύοντας έτσι την εικόνα της Alpha Bank ως πρωτοπόρου στον τομέα του Private Banking και προσφέροντας στους πελάτες την ευχέρεια να απολαμβάνουν τα οφέλη μιας πλήρως διαχειριζόμενης επενδυτικής στρατηγικής με ασφάλεια και ευκολία.

Ο Πάνος Ρεμούνδος, Advisory and Products Director της Alpha Bank δήλωσε: «H πολύ σημαντική διεθνής αναγνώριση για την υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου GEM του Private Banking της Alpha Bank, αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που συνδυάζουν ελκυστικές μακροχρόνιες αποδόσεις με αποτελεσματική και πειθαρχημένη διαχείριση των διακυμάνσεων, αποκρυσταλλώνοντας την προσφορά του κορυφαίου επιπέδου επενδυτικών γνώσεων και εμπειριών που διαθέτει η Τράπεζα στην πελατεία της».

Ο Ανδρέας Κατσόγιαννος, Private Banking Director της Τράπεζας είπε: «Οι διαρκείς διεθνείς διακρίσεις του Private Banking αποτελούν τεκμήριο επιτυχίας, το οποίο διαμορφώνεται από τους ανθρώπους μας, τις μοναδικές και ποικιλόμορφες δεξιότητές τους και την εμπειρία που προσφέρουν καθημερινά στους πελάτες μας».