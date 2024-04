Campeón Gaming: Πρότυπο εργασιακό περιβάλλον για τις γυναίκες στην Ελλάδα

Επισκεφθήκαμε τα γραφεία της Campeón Gaming στην Αθήνα, του καινοτόμου iGaming hub που απασχολεί συνολικά περισσότερα από 150 άτομα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο, προκειμένου να διαπιστώσουμε και ιδίοις όμμασι τους λόγους για τους οποίους αποτελεί το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον για κάθε γυναίκα που αναζητά μια δυναμική και εξελισσόμενη επαγγελματική πορεία.

Με γνώμονα τη φιλοσοφία της “Είμαστε οι άνθρωποί μας”, η Campeón Gaming είναι αναμφισβήτητα μια ανθρωποκεντρική εταιρεία. Οι άνθρωποί της δηλώνουν απερίφραστα ικανοποιημένοι και χαρούμενοι που εργάζονται για μια εταιρεία που καλλιεργεί τις συνθήκες για τη δημιουργία μιας κουλτούρας στην οποία οι διακρίσεις και τα στερεότυπα, κάθε είδους, εξαλείφονται και η ισότητα πρωταγωνιστεί.

Αδιαπραγμάτευτες αξίες όπως ο σεβασμός, η ισότητα, η συμπερίληψη, η συλλογικότητα, οι ίσες ευκαιρίες ανέλιξης, η συνεχής εκπαίδευση και η ελευθερία έκφρασης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Η Campeón Gaming υιοθετεί μια σειρά από πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη μείωση του έμφυλου μισθολογικού χάσματος και των έμφυλων διακρίσεων, θέτοντας τις ανάγκες και το well-being των ανθρώπων της στο επίκεντρο.

Όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα FlexiParent Perks, μια πρωτοποριακή προσέγγιση που προσφέρει ευέλικτες λύσεις για τους γονείς, ενισχύοντας την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Συγκεκριμένα, η εταιρεία παρέχει 5 επιπλέον ημέρες γονικής άδειας ετησίως, επί πληρωμή, καθώς και 2 επιπλέον ημέρες τηλεργασίας τον μήνα, πλέον των 8 ημερών που δικαιούται όλο το ανθρώπινο δυναμικό μηνιαίως, ενώ κάθε μήνα δίνεται και μια οικονομική ενίσχυση της τάξης των 100€ για τις διάφορες ανάγκες των παιδιών.

Και όσον αφορά τη διαδικασία προαγωγών και μισθολογικών αυξήσεων, τα κριτήρια είναι απολύτως δίκαια και αξιοκρατικά και βασίζονται στην απόδοση, την ικανότητα αλλά και τους προσωπικούς στόχους που θέτει ο κάθε εργαζόμενος, εξασφαλίζοντας διαφανείς διαδικασίες και ίσες ευκαιρίες για όλους, ανεξαρτήτως φύλου.

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: με το 50% του ανθρώπινου δυναμικού της Campeón Gaming να αποτελείται από γυναίκες, εκ των οποίων το 33% να βρίσκεται σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, οι γυναίκες διαδραματίζουν αναμφίβολα στρατηγικό ρόλο στην ηγεσία και τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που η Campeón Gaming βραβεύτηκε ως Best Workplace™ for Women Hellas 2024 από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas, στην κατηγορία εταιρειών 50-250 εργαζόμενων! Η εταιρεία, μάλιστα, πιστοποιείται κάθε χρόνο από το 2020 ως Great Place to Work® Hellas, το 2021 βραβεύτηκε ως Best Workplace™ Hellas, ενώ το 2023 τιμήθηκε με τις βραβεύσεις Best Workplace™ Hellas και Best Workplace™ in Tech Hellas.

Σε μια εποχή που η ισότητα είναι προτεραιότητα και αναγκαιότητα στον επαγγελματικό τομέα, οι βραβεύσεις αυτές έρχονται να επισφραγίσουν τη δέσμευση της Campeón Gaming για τη διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού και ενθαρρυντικού εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει την ισότητα και τη συμπερίληψη για όλους.