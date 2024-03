Nexi: Πάνω από 140.000 πελάτες στην Ελλάδα - Η συνεργασία με την Alpha Bank

Πάνω από 140.000 πελάτες στην Ελλάδα διατηρεί η Nexi Ελλάδος, θυγατρική του Ομίλου Nexi, του ευρωπαϊκού ηγέτη PayTech, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής εκδήλωσης, στις 13 Μαρτίου, με θέμα “Payments and more: Unveiling New Opportunities”, παρουσίασε τη θέση της στον κλάδο, αναδεικνύοντας τις νέες ευκαιρίες που διαμορφώνονται.

Συγκεκριμένα, σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον που ευνοεί την υιοθέτηση ψηφιακών πληρωμών από επιχειρήσεις και καταναλωτές, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Eugenio Tornaghi και ο Εμπορικός Διευθυντής κ. Νίκος Παπαδόγλου, παρουσίασαν το αποτύπωμα του ομίλου σε Ευρώπη και τη στρατηγική ανάπτυξη στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα.

«Πιστή στο όραμά της για τη μετάβαση σε μία Ευρώπη χωρίς μετρητά, η Nexi προωθεί με επιτυχία την καινοτομία στον κλάδο, απλοποιώντας με ασφάλεια τις συναλλαγές και δίνοντας στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη» τονίζει με ανακοίνωσή της. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Nexi Group δραστηριοποιείται σε πάνω από 25 χώρες και διατηρεί την πρωτιά: στο acquiring, εξυπηρετώντας 2,2 εκατ. εμπόρους, στη διαχείριση καρτών με 170 εκατ. κάρτες, και με ετήσιες επενδύσεις σε τεχνολογία και καινοτομία, που αγγίζουν τα 500 εκατ. ευρώ.

Η Nexi Ελλάδος, με παρουσία για περισσότερα από 20 χρόνια στον τομέα των ψηφιακών πληρωμών, δραστηριοποιείται στη χώρα μας μέσω της Nexi Processing και της Nexi Payments. Ως τεχνολογικός πάροχος, η Nexi Processing προσφέρει ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες αιχμής σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κορυφαίες εταιρείες και δημόσιους φορείς στον τομέα του issuing και acquiring. Η Nexi Processing, διαχειρίζεται τις πληρωμές στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή κάθε δευτερόλεπτο κάθε ημέρας για περίπου 400.000 εμπορικά καταστήματα, πολλαπλούς εκδότες καρτών και εκατομμύρια καταναλωτές. Επί της ουσίας καλύπτει το 60% της αγοράς card issuing μέσα από τη συνεργασία της με 6 από τις 10 τράπεζες στην Ελλάδα.

Η Nexi Payments, δημιούργημα της Alpha Bank και της Nexi από το 2022, εξυπηρετεί HORECA, ΜμΕ, τουριστικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, φέρνοντας καινοτόμες και εύχρηστες λύσεις στις αποδοχές πληρωμών. Με το μεγαλύτερο δίκτυο εμπόρων στην Ελλάδα, η Nexi Payments παρέχει λύσεις πληρωμών στο ≈25% των εμπόρων σε όλη την Ελλάδα – ενώ διαθέτει περίπου 140.000 πελάτες, περισσότερα από 270.000 POS και 19.000 πελάτες στο eCommerce.

Ο Eugenio Tornaghi, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε: «Ο όμιλος Nexi αναπτύσσεται επιτυχημένα μέσα από τη διαχείριση μιας διεθνούς και διαφοροποιημένης πελατειακής βάσης, με προτεραιότητα στις ψηφιακές πληρωμές διαθέτοντας ισχυρό τεχνολογικό DNA. Σε μια δυναμική αγορά όπως η ελληνική, η επένδυσή μας στη χώρα αποτελεί για εμάς μια καθαρά στρατηγική επιλογή. Διατηρούμε ισχυρή τη δέσμευσή μας για σταθερή και ουσιαστική παρουσία αλλά και συνεχή ανάπτυξη στη χώρα με σκοπό να δημιουργούμε διαρκώς αξία για τους καταναλωτές, τους πελάτες και τους συνεργάτες της».

Ο Νίκος Παπαδόγλου, Εμπορικός Διευθυντής της Nexi Ελλάδος, είπε: «Σε έναν κλάδο που οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, με πολλές προκλήσεις αλλά και σπουδαίες ευκαιρίες, η Nexi στην Ελλάδα διατηρεί τη μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία της εταιρείας με την Alpha Bank με στόχο την προώθηση των ψηφιακών πληρωμών. Αποσκοπώντας στη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας, αξιοποιεί τις τεχνολογικές εξελίξεις προκειμένου να προσφέρει ανώτερη εμπειρία στους πελάτες μέσω τεχνολογικών και καινοτόμων λύσεων -απαντώντας στις ανάγκες τους και διατηρώντας την εμπιστοσύνη τους, με σκοπό να παραμείνει ανταγωνιστική και πρωταγωνιστής στην αγορά. Με σημαντικό μερίδιο σε κρίσιμους κλάδους όπως ο τουρισμός, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην αύξηση μεριδίων και σε εξίσου σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας»