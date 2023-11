Έρευνα Klarna: Οι Έλληνες καταναλωτές επιλέγουν υπηρεσίες Buy Now, Pay Later έναντι των πιστωτικών καρτών

Η νέα έρευνα «Q3 Shopping Pulse Report 2023» της Klarna αποκαλύπτει τις καταναλωτικές τάσεις στην Ελλάδα.

Η Klarna, η παγκόσμια υπηρεσία πληρωμών και αγορών με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης, δημοσίευσε την έρευνα «Shopping Pulse Report 2023» για το 3ο τρίμηνο του έτους, αναδεικνύοντας στις τελευταίες καταναλωτικές τάσεις και συμπεριφορές στην ελληνική αγορά. Σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Nepa, η Klarna πραγματοποίησε έρευνα με τη συμμετοχή περισσότερων από 16.000 καταναλωτών από 16 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία, οι Έλληνες καταναλωτές επιλέγουν υπηρεσίες Buy Now, Pay Later (BNPL) έναντι της χρήσης πιστωτικών καρτών.

Τα βασικά σημεία της έρευνας «Shopping Pulse Report 2023» της Klarna για την Ελλάδα:

1. Η προτίμηση του Buy Now, Pay Later: Στην Ελλάδα, το 53% των καταναλωτών δηλώνει ότι θα επέλεγε υπηρεσίες BNPL για πληρωμές με άτοκες δόσεις, και το 32% ότι θα προτιμούσε τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Επιπλέον, το 60% των Ελλήνων καταναλωτών θεωρεί χρήσιμο να μπορεί να πληρώσει ένα ακριβό προϊόν σε ισόποσες δόσεις, χωρίς πρόσθετο κόστος ή τόκους. Με την υπηρεσία Pay in 3, η Klarna προσφέρει στους καταναλωτές αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή να μπορούν να πληρώσουν σε 3 άτοκες δόσεις σε αγορές online και σε φυσικά καταστήματα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ των 16 χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 14 προτιμούν υπηρεσίες BNPL έναντι των πιστωτικών καρτών.

2. Οι ηλεκτρονικές αγορές συνεχίζουν να αυξάνονται: Πάνω από το ένα τέταρτο των Ελλήνων καταναλωτών που συμμετείχαν στην έρευνα (29%) πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Από το σύνολο των καταναλωτών στην Ελλάδα, οι μισοί αγοράζουν κυρίως είδη ένδυσης και υπόδησης, τόσο online όσο και στα φυσικά καταστήματα. Η πλειοψηφία των καταναλωτών (52%) προτιμά να ψωνίζει χρησιμοποιώντας το κινητό τηλέφωνο, ενώ το 43% επιλέγει τον υπολογιστή. Οι Έλληνες καταναλωτές αναφέρουν ως βασικά πλεονεκτήματα των online αγορών σε σύγκριση με τις αγορές στο κατάστημα τις χαμηλότερες τιμές (86%), τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών (86%), την εξοικονόμηση χρόνου (89%), την ευρύτερη γκάμα προϊόντων (79%), την καλύτερη πληροφόρηση για τα προϊόντα (62%) και τη μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών πληρωμής (72%).

3. Η δύναμη της σύγκρισης τιμών: Η άνοδος των ηλεκτρονικών αγορών έχει καταστήσει τα εργαλεία σύγκρισης τιμών πιο προσιτά, επιτρέποντας στους καταναλωτές να βρίσκουν τις καλύτερες προσφορές μεταξύ των online καταστημάτων. Στην Ελλάδα, το 97% των καταναλωτών συγκρίνει τις τιμές των προϊόντων από διάφορους εμπόρους πριν κάνει την αγορά.

4. Οι προσδοκίες των καταναλωτών για καινοτομία στο εμπόριο: Το συντριπτικό 94% των Ελλήνων καταναλωτών πιστεύει ότι οι έμποροι πρέπει να επενδύουν συνεχώς σε νέες τεχνολογίες για να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες, οι προσωποποιημένες προτάσεις προϊόντων και οι εύκολες συναλλαγές βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των επενδύσεων που οι συμμετέχοντες κρίνουν ως πιο σημαντικές. Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες και προσδοκίες των καταναλωτών, η Klarna έχει πρόσφατα λανσάρει νέες υπηρεσίες βασισμένες στην τεχνολογία AI, συμπεριλαμβανομένου του Shopping feed με εξατομικευμένες προτάσεις προς τους χρήστες, καθώς και του Shopping lens, μίας υπηρεσίας αναζήτησης εικόνων μέσω τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπει στους χρήστες να τραβήξουν φωτογραφίες, να αναζητήσουν και να ψωνίσουν οτιδήποτε γύρω τους. Οι υπηρεσίες αυτές είναι προς το παρόν διαθέσιμες σε λίγες χώρες, με στόχο να επεκταθούν και σε νέες αγορές στο μέλλον.

«Το Shopping Pulse Report της Klarna προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι τα ευρήματα αυτά θα δώσουν τη δυνατότητα στους εμπόρους και τις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες των Ελλήνων καταναλωτών. Τα στοιχεία υπογραμμίζουν την αυξανόμενη δημοτικότητα των υπηρεσιών BNPL στην Ελλάδα, όπου το 53% των καταναλωτών προτιμά πλέον ευέλικτες επιλογές πληρωμής έναντι των παραδοσιακών πιστωτικών καρτών. Με την υπηρεσία Pay in 3, η Klarna προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πληρώσουν σε 3 άτοκες δόσεις, να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα, να είναι ενημερωμένοι και να έχουν τον έλεγχο των οικονομικών τους», δήλωσε ο Ηλίας Πίτσαβος, Επικεφαλής της Klarna στην Ελλάδα.