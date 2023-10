Στέγγος – Τεχνική Ολυμπιακή: Τι «φέρνει» η στροφή σε ναυτιλία, δάνεια, ακίνητα/τουρισμό – Αναμονή για το Πόρτο Καρράς

Ποια είναι η γενική εικόνα των τομέων δραστηριοποίησης της εισηγμένης που πλέον έχει αφήσει σε «δεύτερη μοίρα» τις κατασκευές. Τα δεδομένα και τα μεγέθη στο α’ 6μηνο 2023 και η στρατηγική. Αναμένεται ακόμα το πόρισμα σχετικά με το τελικό τίμημα της αγοραπωλησίας του συγκροτήματος Πόρτο Καρράς.

Οι τομείς που κυρίως δραστηριοποιείται πλέον ο όμιλος της Τεχνικής Ολυμπιακής, συμφερόντων της οικογένειας Στέγγου, είναι η Ναυτιλία, Διαχείριση Δανείων, η Διαχείριση Ακινήτων (Real estate Investment and / or Development), ο Τουριστικός (κυρίως αναφορικά με την διαχείριση μαρίνων) και ο Κατασκευαστικός που έχει βέβαια περάσει σε «δεύτερη μοίρα». Λαμβάνοντας υπόψη «την σημαντική συσσωρευμένη τεχνογνωσία που διαθέτει στην διαχείριση και λειτουργία τουριστικών συγκροτημάτων και μάλιστα πολλαπλών δραστηριοτήτων, τις ισχυρές συνεργασίες που είχε αναπτύξει με tour operators και με άλλους σημαντικούς παράγοντες της τουριστικής αγοράς, όλα αυτά τα έτη, η Διοίκηση της εταιρείας θα επιδιώξει την εξεύρεση και εκμετάλλευση επενδυτικών και αναπτυξιακών ευκαιριών στον τομέα του τουρισμού, εντός και εκτός Ελλάδος, που θα επιτρέψουν στον Όμιλο την επαναδραστηριοποίησή του σε αυτόν τον, γνωστό του, επιχειρηματικό τομέα», επισημαίνει η διοίκηση της εισηγμένης.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ανακοινώθηκε η απαρχή συνεργασίας στον τομέα των ακινήτων ή και του τουρισμού/φιλοξενίας φαίνεται να σημαίνει η συμμαχία της πλευράς Στέγγου, με την οικογένεια του Παύλου Βαρδινογιάννη. Η σύμπραξη αυτή θα γίνει μέσω της Luxury Life Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία έχει ιδρυθεί από την Τεχνική Ολυμπιακή, με σκοπό κυρίως τη δραστηριοποίηση στον ευρύτερο τομέα real estate και τουρισμού.

Εν αναμονή… πορίσματος

Σχετικά με την πώληση / αποτίμηση του συγκροτήματος Πόρτο Καρράς, ακόμα εκκρεμούν διεργασίες. Όπως σημειώνεται και στην οικονομική έκθεση 6μήνου, και σε σχέση με τις πιο… πρόσφατες εξελίξεις, «στις 11.11.2022, οι πωλήτριες εταιρίες υπέβαλαν αίτηση στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) για τον ορισμό από αυτό του τρίτου IA, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο SPA. Σε συνέχεια των ανωτέρω και μετά από συνεννόηση με την αγοράστρια εταιρεία στις 9 Ιανουαρίου του 2023 υπεγράφη NDA μεταξύ των πωλητριών της αγοράστριας και του 3ου Ι.Α (KPMG). Την 12/5/2023 οι αντισυμβαλλόμενες εταιρείες (αγοράστρια – πωλήτριες) προέβησαν από κοινού σε διορισμό της KPMG Advisors Single Member S.A. ως τρίτου ανεξάρτητου συμβούλου. Ο σύμβουλος αυτός θα εξετάσει το από 5.4.2021 πόρισμα (completion statement) που κατάθεσε ο πρώτος ανεξάρτητος σύμβουλος (ΙΑ) σε σχέση με τις υποβληθείσες ενστάσεις ώστε να εκδώσει το τελικό πόρισμα (final completion statement) σχετικά με το τελικό τίμημα της αγοραπωλησίας του συγκροτήματος Πόρτο Καρράς. Το τελικό πόρισμα θα εκδοθεί σε δύο μήνες από την ημερομηνία παράδοσης των στοιχείων από τις αντισυμβαλλόμενες εταιρείες (αγοράστρια – πωλήτριες). Σε σχέση με τα ανωτέρω, η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει πριν το τέλος του 2023».

«Πράσινη» ενέργεια

Η Διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να επιδιώξει την δραστηριοποίηση του Ομίλου και στον τομέα αυτόν. Στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού της για την επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στο τομέα αυτό, θα επικεντρωθεί, στην εξέταση, αξιολόγηση και απόκτηση αδειών ή και ήδη αδειοδοτημένων φωτοβολταϊκών σταθμών (Φ/Β) και αδειοδοτημένων αιολικών πάρκων προκειμένου στην συνέχεια να προχωρήσει στην κατασκευή, ολοκλήρωση και σύνδεση αυτών. Σημειώνεται ότι, δεν θα αποκλεισθεί η αξιολόγηση τυχόν άλλων επενδυτικών ευκαιριών που θα προκύψουν και θα αφορούν σε άλλες μορφές ανανεώσιμών πηγών ενέργειες (υδροηλεκτρική, από βιομάζα, κλπ.).

Η ναυτιλία

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση 6μήνου, και σε σχέση με τη δράση στη ναυτιλία, «η επένδυση αναφορικά με το Roma έως σήμερα έχει αποφέρει χαμηλό μέρισμα καθότι οι χρηματοροές χρησιμοποιήθηκαν για εκπλήρωση των όρων δανεισμού, μέχρι σήμερα έχουμε εισπράξει μερίσματα $637.500 έναντι επενδεδυμένου κεφαλαίου 11,9 εκατ. δολάρια Αναφορικά με το Β τρίμηνο του 2023 η εταιρεία αναμένει να εισπράξει μερίσματα ύψους 382.500 δολ. Η κατάσταση από την εκμετάλλευση των λοιπών 6 πλοίων αναμένεται όχι απλά να διατηρηθεί αλλά να ενισχυθεί, δεδομένης και της τελευταίας ανανέωσης των χρονοναυλώσεων των πλοίων Maersk Kimi και Maersk Kalmar από 28/8/2023, με άνοδο του ημερήσιου ναύλου κατά 18.500 δολ. περίπου την ημέρα. Η επένδυση αναφορικά με τα 6 πλοία έως σήμερα έχει αποφέρει αξιόλογο μέρισμα, καθότι έχουμε εισπράξει μερίσματα 6.322.500 δολ. έναντι επενδεδυμένου κεφαλαίου 6 εκατ. δολάρια Αναφορικά με το Β τρίμηνο του 2023 η εταιρεία αναμένει να εισπράξει μερίσματα από τα 6 πλοία ύψους 1.275.000 δολάρια».

Η εγγονή εταιρεία T.O. SHIPPING LTD. στα πλαίσια του ανωτέρω σχεδιασμού για συνεργασία με άλλες εταιρείες / επενδυτές (equity partners, ίδρυσε την εταιρεία, η T. SHIPPING ΙNC η οποία, από κοινού με την εταιρεία με την επωνυμία Blue Container LTD, η οποία ελέγχεται από αλλοδαπό επενδυτικό οίκο, προέβη στην ίδρυση της εταιρείας Initiation Holding LLC, η οποία στην συνέχεια συνέστησε εταιρείες για την απόκτηση πλοίων (πλοιοκτήτριες) και στις οποίες κατ’ αποτέλεσμα η εταιρεία, μέσω της εν λόγω επένδυσης, κατέχει έμμεσα το 15%. Η προσπάθεια αυτή εφόσον υπάρξουν ευκαιρίες θα συνεχισθεί με την σύσταση εταιρειών οι οποίες στην συνέχεια θα αποκτούν συμμετοχή (πλειοψηφική ή/και μειοψηφική, άμεση ή/και έμμεση) σε νεοσύστατη πλοιοκτήτρια εταιρεία η οποία και θα προχωρά στην απόκτηση του κάθε πλοίου. Στρατηγική επιλογή του Ομίλου στα πλαίσια της δραστηριοποίησης του στον τομέα της ναυτιλίας είναι να εκμεταλλευτεί τις τυχόν ευκαιρίες που θα του παρουσιαστούν στην απόκτηση πλοίων προκειμένου αυτή η απόκτηση να επιφέρει τη δημιουργία ικανοποιητικών προσόδων προς τον Όμιλο από την εκμετάλλευση του κάθε πλοίου και τις εκάστοτε συμφωνίες ναύλων σε συνδυασμό με ενδεχόμενη μελλοντική κερδοφόρα μεταπώλησή του.

Ο τουριστικός τομέας

Στον τουριστικό τομέα ο όμιλος συνέχισε την δραστηριότητά του με την εταιρεία ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ η οποία εκμεταλλεύεται την ομώνυμη Μαρίνα στο Πυθαγόρειο Σάμου. Η Διοίκηση σκοπεύει να προχωρήσει σε νέες επενδύσεις στον χώρο της μαρίνας προκειμένου να αυξήσει την αποδοτικότητα της, εκμεταλλευόμενη την θετική συγκυρία του κλάδου. Από 17/03/2023 έχει υπογραφεί σύμβαση, μεταξύ των εταιριών «ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.» και «OPTIRAS HELLAS ΕΠΕ», σχετικά με την παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις της Μαρίνας Σάμου.

Στα πλαίσια της απόκτησης υφιστάμενων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, ο Όμιλος προχώρησε στην ίδρυση της εταιρείας PFC PREMIER FINANCE CORPORATION LTD, με έδρα στην Κύπρο, η οποία θα δραστηριοποιείται μέσω συμμετοχής που θα επιδιώξει σε ήδη αδειοδοτημένη εταιρεία στην Ελλάδα στην αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επισημαίνεται ότι, το ενδιαφέρον του Ομίλου για την αγορά αυτή θα αφορά κυρίως τα underlying assets / collaterals. Απώτερος στόχος με την ίδρυση της ανωτέρω εταιρείας, αποτελεί η εκμετάλλευση τυχόν ευκαιριών στην αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία θα συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία ενδιαφέροντος του τουριστικού τομέα καθώς και του τομέα real estate.

Διαχείριση δανείων

Σε συνέχεια της από 01/12/2022 ανακοίνωσής της σχετικά με την απόκτηση απαιτήσεων από δάνεια, προέβη εντός του 2023 στην υπογραφή συμβολαίου με αντικείμενο την αγορά οριζόντιας ιδιοκτησίας από την εταιρεία με την επωνυμία «ΧΙΛΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η οριζόντια ιδιοκτησία ευρίσκεται στο Ψυχικό και έχει επιφάνεια 520,38 τ.μ.. Τo τίμημα για την ως άνω συναλλαγή ανήλθε σε €1.500.000. Στις 24/5/2023 , η προσφορά που υπέβαλε η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.σε διαγωνιστική διαδικασία (Project Arrow), την οποία διεξήγαγε η Grant Thornton Business Solutions S.A. κατ' εντολή της Intrum Hellas REO Solutions Α.Ε., υπό την ιδιότητα της τελευταίας ως διαχειριστή ακινήτων, και η οποία αφορούσε την απόκτηση χαρτοφυλακίου έως 186 ακινήτων (ανεξάρτητων ιδιοκτησιών) ανακηρύχθηκε καταρχήν ως προτιμητέα (Preferred Offer). Πρόκειται για ακίνητα ευρισκόμενα σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδος, ιδιοκτησίας διαφόρων εταιρειών ειδικού σκοπού (SPVs) τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει η Intrum Hellas REO Solutions A.E. Το προτεινόμενο τίμημα για την ως άνω συναλλαγή θα ανέλθει έως του ποσού των €19.800.000. Τα μέρη θα διαπραγματευθούν περαιτέρω τους ειδικότερους όρους για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων. Ως σύμβουλος της Εταιρείας στην συγκεκριμένη συναλλαγή ενεργεί η Mount Street Hellas Advisory Ltd Greek Branch. Στις 14/6/2023, η εν Κύπρω εδρεύουσα εγγονή αυτής με την επωνυμία "PFC PREMIER FINANCE CORPORATION LTD" (θυγατρική κατά 100% της εταιρείας Τ.Ο INTERNATIONAL HOLDING LTD), υπέγραψε συμφωνία εξαγοράς του υπολοίπου 50% της Ιρλανδικής εταιρείας " MOUNT STREET HELLAS HOLDCO LIMITED" από την Ιρλανδική εταιρεία "MOUNT STREET HELLAS INVESTMENTS LIMITED". Το τίμημα της εξαγοράς, ανέρχεται σε €15.000. Η όλη εξαγορά τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεως των αρμοδίων εποπτικών αρχών (Τράπεζα της Ελλάδος).

Η διαχείριση ακινήτων

Στο πλαίσιο του εξαγγελθέντος επενδυτικού προγράμματος η "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.", συμμετείχε στις 9/2/2022 σε πλειστηριασμό τριώροφου κτιρίου καταστημάτων και δύο υπογείων ορόφων συνολικής επιφάνειας 4.267 μ2 επί οικοπέδου εκτάσεως 4.570 μ2, ευρισκόμενο στο 2ο χλμ. της Λεωφόρου Βάρης - Κορωπίου στο Κορωπί, Ανατολικής Αττικής όπου πλειοδότησε προσφέροντας το ποσό των € 2.512.000 και βάση του συμβολαίου 13278 με ημερομηνία 6/4/2022, καταχωρήθηκε με αριθμό καταχώρησης 8862 στις 15/4/2022 στο Κτηματολογικό γραφείο Αττικής.

Ο κατασκευαστικός τομέας

Ο Όμιλος συνέχισε να καταβάλλει προσπάθειες διαχειριστικού και οικονομικού κλεισίματος των έργων που οι θυγατρικές του είχαν αναλάβει στο παρελθόν. Όλη αυτή η κατασκευαστική δραστηριότητα, από τις 30/09/2019 (ημερομηνία διάσπασης) και μετά διενεργείται για λογαριασμό της νέας εταιρείας «T.O. CONSTRUCTIONS Α.Ε.» που είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στην 6η Γενική Τάξη μετά την διαδικασία επανάκρισης από το ΜΕΕΠ. O Όμιλος στην Ελλάδα ολοκλήρωσε όλα τα δημόσια έργα που είχε αναλάβει. Η κατασκευαστική εταιρεία Τ.Ο. CONSTRUCTIONS A.E η οποία ενσωματώνει στα βιβλία της τα δύο υποκαταστήματα στην Ρουμανία α) T.O. CONSTRUCTIONS SA ATENA SUC BUCURESTI και β) Τ.Ο. CONSTRUCTIONS SA GRECIA SUC CUJMIR ολοκλήρωσε το έργο στην Ρουμανία: «Αποκατάστασης – Ανακατασκευής του τμήματος της Εθνικής Οδού Galicea Mare – Calafat»,του οποίου η οριστική παραλαβή θα γίνει εντός του έτους 2023.

Πώληση θυγατρικών που δραστηριοποιούνταν στο συγκρότημα ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στις 15/4/2020 πραγματοποιήθηκε η πώληση των μετοχών των εταιρειών που αναπτύσσονται στο συγκρότημα ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ της ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. Η αξία που προέκυψε από το ΜοU και στην οποία αποτιμήθηκε το συγκρότημα την 31/12/2019 και απεικονίσθηκε στο κονδύλι των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση» ανερχόταν σε € 229 εκ (μικτή αξία : € 276 εκ). Στις 15/4/2020, ημερομηνία πώλησης, η αξία του συγκροτήματος προσαρμόστηκε στην τελική τιμή πώλησης ήτοι σε € 189 εκ (μικτή αξία: € 224 εκ). Το τελικό τίμημα θα προσαρμόσει το Αρχικό Προσαρμοσμένο Τίμημα Συναλλαγής με τα προσδιορισμένα από ανεξάρτητο σύμβουλο αποθέματα, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και υποχρεώσεις της κάθε μεταβιβασθείσας θυγατρικής εταιρείας κατά την 15/04/2020. Σύμφωνα με το από 5/4/2021 πόρισμα του αρχικού Ανεξάρτητου Συμβούλου (ΙΑ), από το συνολικό τίμημα των €168.887,34 χιλ θα πρέπει να εκπέσουν €70.785,81 χιλ. για χρηματοοικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις. Έτσι το τελικό τίμημα της πώλησης για τις πωλήτριες εταιρείες σύμφωνα με το πόρισμα ανέρχεται σε €98.101,53 χιλ. Από τα ποσά που πρέπει να εκπέσουν του τιμήματος, ήτοι των €70.785,81 σύμφωνα με το πόρισμα του αρχικού ΙΑ, έχουν ήδη παρακρατηθεί €47.823,11 που αφορούν χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Επίσης έχει αποδεσμευτεί από τον λογαριασμό μεσεγγύησης υπέρ της αγοράστριας ποσό €18.161,79 που αφορούν λοιπές υποχρεώσεις. Με βάση λοιπόν το πόρισμα του /αρχικού ΙΑ η αγοράστρια αναμένεται να εισπράξει, από τον λογαριασμό μεσεγγύησης €4.800,91 χιλ.. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, εκκρεμεί τελικό πόρισμα σχετικά με το τελικό τίμημα της αγοραπωλησίας του συγκροτήματος Πόρτο Καρράς.

Τα μεγέθη 6μήνου 2023

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της περιόδου του Α' εξαμήνου 2023 είναι σημαντικά αυξημένος σε σχέση με την συγκριτική περίοδο και συγκεκριμένα ανήλθε στο ποσό των € 9,50 εκατ. έναντι € 5,15 εκατ. της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου Α' εξαμήνου 2022. Ο εταιρικός κύκλος εργασιών του Α' εξάμηνου 2023 ανήλθε στο ποσό των € 0,13 εκατ. έναντι € 0,15 εκατ. της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου Α' εξαμήνου 2022.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων - EBITDA) το Α' εξάμηνο του 2023 ήταν κερδοφόρα και ανήλθαν σε € 5,98 εκατ. έναντι € 1,80 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου 2022. Αντίστοιχα τα εταιρικά λειτουργικά αποτελέσματα (προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων - EBITDA) το Α' εξάμηνο 2023 ανήλθαν σε ζημιές ποσού € 1,02 εκατ. έναντι ζημιών € 0,71 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2022.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους το Α' εξάμηνο 2023 διαμορφώθηκαν και αυτά κερδοφόρα και ανήλθαν σε € 3,21 εκ. έναντι ζημιών ύψους € 1,06 εκ. για την αντίστοιχη περίοδο 2022, ενώ αντίστοιχα τα εταιρικά καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους το Α' εξάμηνο 2023 ανήλθαν σε ζημιές ποσού € 1,39 εκ. έναντι επίσης ζημιών € 1,14 εκ. της αντίστοιχης περιόδου 2022.