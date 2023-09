Πογκρόμ απολύσεων και ανεργία στο 50% ζητά επιχειρηματίας - «Τεμπέληδες οι μισθωτοί»

Ένας CEO θέλησε να «βάλει στη θέση τους» τους «αλαζόνες» μισθωτούς, ώστε να «εξυγιάνει» τον εργασιακό τομέα, και να πάει την οικονομία μπροστά. Η «συγγνώμη» μετά τον σάλο.

O 41χρονος μεγιστάνας Τιμ Γκάρνερ, ένας από τους πλουσιότερους άνδρες στην Αυστραλία προκάλεσε ορυμαγδό αντιδράσεων με τις δηλώσεις του όπου ισχυρίστηκε πως οι μισθωτοί είναι τεμπέληδες από την εποχή του κορονοϊού, τονίζοντας πως η ανεργία πρέπει να εκτοξευθεί «40 έως 50 τοις εκατό».

Μιλώντας στο Property Summit της Australian Financial Review την Τρίτη ισχυρίστηκε πως η εργατικότητα έχει μειωθεί δραματικά από την εμφάνιση της πανδημίας και η λύση είναι η αύξηση της ανεργίας. «Οι άνθρωποι αποφάσισαν ότι δεν ήθελαν να δουλέψουν τόσο πολύ. Πρέπει να φέρουμε "πόνο" στην οικονομία και να τη δούμε πραγματικά να "υποφέρει". Παρατηρείται μια συστηματική αλλαγή, με εργαζόμενους να νιώθουν ότι ο εργοδότης τους είναι εξαιρετικά τυχερός που τους έχει κοντά του... Πρέπει να θυμίσουμε στους ανθρώπους ότι εκείνοι δουλεύουν για τον εργοδότη τους, όχι το αντίστροφο. Είναι μια δυναμική που πρέπει να αλλάξει» επεσήμανε ο εκατομμυριούχος που ξεκίνησε την καριέρα του ως ιδιοκτήτης γυμναστηρίου πριν ασχοληθεί με τα κτηματομεσιτικά.

Σύμφωνα με το BBC, o 41χρονος ιδιοκτήτης της Gurner Group είχε προκαλέσει αντιδράσεις και παλαιότερα, λέγοντας ότι οι νέοι άνθρωποι στις μέρες μας δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτι επειδή «ξοδεύουν υπερβολικά πολλά χρήματα σε φρυγανισμένο ψωμί με αβοκάντο». Η ανεργία στην Αυστραλία κυμαίνεται στο 3,7% με τον ζάμπλουτο να υποστηρίζει πως θα έπρεπε να αυξηθεί κατά 40-50% για να μειωθεί η «αλαζονεία» στην αγορά εργασίας, κάτι που ισοδυναμεί με πάνω από 250.000 απολύσεις.

Gurner Group founder Tim Gurner tells the Financial Review Property Summit workers have become "arrogant" since COVID and "We've got to kill that attitude." https://t.co/lcX3CCxGuj pic.twitter.com/f9HK2YZRRE

