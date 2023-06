Attica Bank: Νέος γενικός διευθυντής Structured Finance o κ. Χρήστος Ηλιόπουλος

Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης του 3ετούς επιχειρηματικού πλάνου της Attica Bank.

Η Attica Bank στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης του 3ετούς επιχειρηματικού της πλάνου, ανακοινώνει ότι τη θέση του Γενικού Διευθυντή Structured Finance (Chief Structured Finance Officer) ανέλαβε από 26/06/2023 o κ. Χρήστος Ηλιόπουλος.

Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα Στελέχους της Attica Bank

Ο κ. Χρήστος Ηλιόπουλος αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Structured Finance (Chief Structured Finance Officer). O κ. Ηλιόπουλος διαθέτει εμπειρία πλέον των 18 ετών στον τραπεζικό τομέα με ειδίκευση στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Προέρχεται από την Τράπεζα Πειραιώς, στην οποία εντάχθηκε το 2004, όπου κατείχε μέχρι πρότινος τη θέση του Senior Director, Group Structured Finance – Energy And Development Banking Division. Έχει υπάρξει Financial Analyst στη SIMA, στην οποία εργάστηκε από το 2000 έως και το 2004. Είναι Πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστημίου στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και κάτοχος MSc σε International Banking and Finance από το University of Reading.