Epsilon Net: Εξαγορά του 60% της «ΝΕΤΕΡΑ», στα 700 χιλ. ευρώ το τίμημα

Tην εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού 60% της εταιρείας «ΝΕΤΕΡΑ Ε.Ε.», που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην ανάπτυξη και παροχή εξειδικευμένων λύσεων πληροφορικής για επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού τομέα, ολοκλήρωσε η Epsilon Net.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία υποστηρίζει με τις λύσεις της, περισσότερα από 800 ξενοδοχεία & τουριστικά καταλύματα παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης στους τελικούς πελάτες. Αναλυτικότερα, με έδρα στην Αθήνα, μέσω της αξιοποίησης web-cloud τεχνολογιών και καινοτομικών διαδικασιών εύκολης παραμετροποίησης, διαθέτει τα παρακάτω συστήματα σε τουριστικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα:

✓ On premise πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης καταλύματος (PMS)

✓ On cloud PMS

✓ Σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης για μικρά καταλύματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του οικονομικού έτους 2022, οι πωλήσεις της ανήλθαν σε 241.000 ευρώ, ενώ η καθαρή κερδοφορία κυμαίνεται σε ποσοστό άνω του 75% του κύκλου εργασιών της. Παράλληλα, έχει μηδενικό δανεισμό.

Το συνολικό τίμημα για την εξαγορά του 60% της εταιρείας ανήλθε σε 700 χιλ. ευρώ, ενώ προβλέπεται και καταβολή EARN OUT BONUS σύμφωνα με τα αποτελέσματα του επιχειρησιακού της σχεδίου. Σημειώνεται ότι ο ιδρυτής, κ. Αθανάσιος Τσιλιβής θα κατέχει το υπόλοιπο 40% της ΝΕΤΕΡΑ και θα συνεχίσει να έχει την ευθύνη ανάπτυξης των προϊόντων και εργασιών της εταιρείας.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των στοχευμένων επιλογών του Ομίλου, με εξαγορές που έγιναν (hoteliga, BookOnLine Now, Hotel availabilities), αλλά και με την ανάπτυξη συνεχώς νέων προϊόντων και υπηρεσιών για την δημιουργία ενός συνολικού πακέτου, “all in one solution”, που στοχεύει στην οργάνωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε μεγέθους μονάδας του ξενοδοχειακού τομέα.

Επισημαίνεται, ότι η Epsilon Hospitality (η βασική εταιρία του Ομίλου για τον Τουριστικό τομέα, στον συντονισμό της οποίας θα ενταχθεί και η ΝΕΤΕΡΑ αναλαμβάνοντας την ευθύνη ανάπτυξης των πωλήσεων των προϊόντων της στο εξωτερικό) μαζί με τις υπόλοιπες εξειδικευμένες θυγατρικές του Ομίλου, αποτελούν σήμερα τον καταλύτη του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων φιλοξενίας και εστίασης στην Ελλάδα παρέχοντας ένα πλήρες portfolio προϊόντων & υπηρεσιών που περιλαμβάνει λύσεις PMS, Channel Manager, Booking Engine, Revenue Management, B2B, Digital Marketing , Payroll & HRM Systems και ERP για ξενοδοχεία.

Οι 360ο λύσεις του Ομίλου παρέχουν πλήρη ευελιξία, cloud τεχνολογία, υποστήριξη 24/7 και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στηρίζοντας τα ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα & τις μονάδες εστίασης της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας ενώ παράλληλα έχουν ήδη επιλεγεί από τουριστικές μονάδες σε πάνω από 65 χώρες.

Σταθερός στόχος της διοίκησης του Ομίλου είναι να αποτελέσει την κορυφαία επιλογή των ελληνικών επιχειρήσεων στο τομέα του Τουρισμού και παράλληλα να επιταχύνει σταδιακά την δυνατότητα δημιουργίας νέων εμπορικών & στρατηγικών συνεργασιών στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία.