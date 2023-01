Ο Έλον Μασκ καταθέτει για το περιβόητο tweet του 2018 που προκάλεσε μεγάλες επενδυτικές ζημιές

Ο CEO της Tesla, Έλον Μασκ, συνέχισε την κατάθεσή του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο τη Δευτέρα για τις επενδυτικές ζημιές που φέρονται να προκάλεσαν τα tweets που ανήρτησε το 2018, συμπεριλαμβανομένου του περιβόητου tweet για την «εξασφαλισμένη χρηματοδότηση».

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην κατάθεσή του, ο Μασκ πίστευε τότε ότι είχε συμφωνία με το επενδυτικό fund της Σαουδικής Αραβίας, που θα του εξασφάλιζε παραπάνω από τα απαιτούμενα χρήματα για να ιδιωτικοποιήσει την Tesla.

«Συμφωνούσαν για να προχωρήσουμε», είπε ο Μασκ στο δικαστήριο.

Ο δισεκατομμυριούχος αναφέρθηκε, επίσης, στο μεγάλο του μερίδιο στην εταιρεία αεροδιαστημικής SpaceX, λέγοντας πως «από μόνο του αυτό σήμαινε πως η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί».

Ο CEO είπε στο δικαστήριο πως η τιμή των 420 δολαρίων ανά μετοχή για τη συμφωνία «ήταν σύμπτωση» και «όχι αστείο», καθώς αντιστοιχούσε σε premium σχεδόν 20% σε σχέση με την τιμή της Tesla εκείνη την εποχή.

Σε κάποιους κύκλους, ο αριθμός 420 αναφέρεται στη χρήση μαριχουάνας.

Το επίμαχο tweet:

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018