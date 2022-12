Πλειστηριασμός για Ξενοδοχείο 4 Αστέρων στην Καλαμπάκα

Η Καλαμπάκα αποτελεί για την περίοδο των Χριστουγέννων ειδικά, πόλο έλξης πλήθους τουριστών κυρίως εγχώριων. Πρόκειται Σε μία πεσμένη ουσιαστικά τουριστική περίοδο, όπως είναι η χειμερινή περίοδος, έρχεται να ζωντανέψει ο εσωτερικός τουρισμός αναθερμαίνοντας έτσι την τοπική οικονομία.

Οι επισκέπτες ελκύονται ιδιαίτερα από την πνευματικότητα των Μετεώρων. Οι πιστοί σπεύδουν να επισκεφτούν τα μοναστήρια κατά την περίοδο των

Χριστουγέννων καθώς το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα κατανυκτικό & γαληνεύει την ψυχή.

Από την άλλη ο αίθριος καιρός σε συνδυασμό με το μαγευτικό φυσικό περιβάλλον των Μετεώρων, είναι ένας συνδυασμός που μετά την πανδημία προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Σ’ αυτό το περιβάλλον και ενώ τα δείγματα για τον τουρισμό στην Ελλάδα παραμένουν θετικά & για τον 2023, ένα από τα πλέον γνωστά ξενοδοχεία στην Καλαμπάκα, κατηγορίας 4*, πρόκειται να βγει σε πλειστηριασμό στις 11/1/2023.

Πρόκειται για ξενοδοχείο κλασικού τύπου (πόλης) 4 αστέρων (4*), δυναμικότητας 98 δωματίων και 174 κλινών, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της

Καλαμπάκας. Αποτελείται από τρεις (3) κτηριακούς όγκους ενοποιημένους- οι οποίοι χτίστηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους από το 1987 ως το 2009.

Το συγκρότημα έχει αναπτυχθεί σε τέσσερα όμορα οικόπεδα συνολικής επιφάνειας 1.859,10 τμ & έχει προσόψεις σε 3 δρόμους στο κέντρο της

Καλαμπάκας. Αποτελείται από υπόγειο που περιλαμβάνει τους βοηθητικούς χώρους της μονάδας, ισόγειο με τους κοινόχρηστους χώρους, χώρους

καθιστικών, εστιατορίων- bar, καθώς και τέσσερις (4) ορόφους δωματίων. Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου είναι 4.763,64 τμ.

Σημαντικό πλεονέκτημα του ακινήτου θεωρείται η θέση του, στην είσοδο της πόλης που του προσδίδει και πολύ καλή πρόσβαση. Η Καλαμπάκα αποτελεί

τουριστικό προορισμό (και θρησκευτικό σταθμό) καθώς είναι πολλοί οι επισκέπτες από Ελλάδα, αλλά και από εξωτερικό που επισκέπτονται την περιοχή

12 μήνες το χρόνο για να προσκυνήσουν ή να θαυμάσουν τα μοναστήρια που είναι κτισμένα στις κορυφές των Μετεώρων. Άλλωστε, οι βράχοι των Μετεώρων είναι διατηρητέο και προστατευόμενο μνημείο από την “UNESCO” και αποτελεί την μεγαλύτερη μοναστηριακή πολιτεία της Ελλάδας μετά το Άγιο Όρος. Το εν λόγω σκηνικό έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες του Χολίγουντ κατά το πρόσφατο παρελθόν (Beckett με πρωταγωνιστή τον John David Washington το 2021) και παλαιότερα (Τζέημς Μποντ «Για τα μάτια σου μόνο» το 1981).

Το ξενοδοχείο βγαίνει σε πλειστηριασμό στις 11/1/2023 με επισπεύδουσα την SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS Μ.Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. και υπεύθυνη για την προώθηση της διαδικασίας την εταιρεία ΔΑΝΟΣ, an alliance member of BNP Paribas Real Estate, με αρχική τιμή € 3.280.000 (περί τις €30 χιλ. ανά δωμάτιο).

Οι προκαταβολές ύψους € 981.000 (30% της τιμής α’ προσφοράς) για την συμμετοχή κατατίθενται έως την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023.