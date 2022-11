Η Amazon Studios θα επενδύει 1 δισ. δολάρια ετησίως για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών

Ο προϋπολογισμός της Amazon Studios διπλασιάζεται και πλησιάζει επικίνδυνα τον αντίστοιχο των ανταγωνιστών της Universal και Warner Bros

Αποφασισμένος να συνεχίσει τις επενδύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της Amazon Studios εμφανίζεται ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός Amazon, ο οποίος δεσμεύθηκε να ξοδεύει ετησίως ποσό άνω του ενός δισ. δολαρίων για την παραγωγή ταινιών που θα βγουν στους κινηματογράφους.

Σύμφωνα με το CNBC, η Amazon Studios έχει ήδη βάλει την υπογραφή της σε αρκετές κινηματογραφικές παραγωγές τα τελευταία χρόνια, όπως τις ταινίες Manchester by the Sea, The Big Sick και Sound of Metal που απέσπασαν θετικές κριτικές από το κοινό, ωστόσο ο πήχης για το μέλλον τίθεται πλέον ακόμα υψηλότερα.

Έτσι, με ένα ετήσιο budget που προσεγγίζει το ένα δισ. δολάρια, ο προϋπολογισμός της Amazon Studios διπλασιάζεται και πλησιάζει επικίνδυνα τον αντίστοιχο των ανταγωνιστών της Universal και Warner Bros, ενώ η εταιρεία στοχεύει στην παραγωγή 12 και 15 ταινιών το χρόνο.