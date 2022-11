Amazon: Έχασε 1 τρισ. δολάρια σε αξία κεφαλαιοποίησης - Η μεγαλύτερη απώλεια στην Ιστορία

Οι μετοχές της Amazon σημείωσαν νέο χαμηλό 52 εβδομάδων την Τετάρτη, κλείνοντας στα 86,14 δολάρια ανά μετοχή, σημειώνοντας πτώση 48% μέχρι στιγμής το 2022.

Περισσότερα από 1 τρισ. δολάρια σε αξία κεφαλαιοποίησης έχασε η Amazon, τη μεγαλύτερη απώλεια από αμερικανική εταιρεία και την πρώτη φορά που μια εταιρεία έχει χάσει τόσο μεγάλη αξία στην αγορά, όπως επισημαίνει το Marketwatch.

Οι μετοχές της Amazon σημείωσαν νέο χαμηλό 52 εβδομάδων την Τετάρτη, κλείνοντας στα 86,14 δολάρια ανά μετοχή, σημειώνοντας πτώση 48% μέχρι στιγμής το 2022. Ο S&P 500 και ο Nasdaq έχουν υποχωρήσει περίπου 22% και 35%, αντίστοιχα.

Η κεφαλαιοποίηση του τεχνολογικού γίγαντα έκλεισε κάτω από τα 900 δισ. δολάρια την Τετάρτη. Η κεφαλαιοποίηση της Amazon ξεπέρασε περίπου τα 1,9 τρισ. δολάρια τον Ιούλιο του 2021. Η πτώση της Τετάρτης ανεβάζει τη συνολική απώλεια σε περίπου 1,05 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με τη FactSet.

Η πτώση αυτή συνιστά και ρεκόρ, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών KCR, με τη Microsoft να ακολουθεί με απώλειες περίπου 950 δισ. δολαρίων.

Αν και η τελευταία περίοδος ήταν δύσκολη για όλες τις τεχνολογικές μετοχές, η KCR αναφέρει και ένα επιπλέον πρόβλημα για την Amazon: Τον «κόντρα άνεμο Nardelli».

The "Nardelli headwind"...Amazon Becomes World’s First Public Company to Lose $1 Trillion in Market Value @YahooFinance @technology https://t.co/oIzMbbbEqk https://t.co/eRv94RAxye

— Kailash Concepts (@KailashConcepts) November 9, 2022