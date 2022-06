100 εταιρείες συνυπογράφουν: ΑΠΕ και καύσιμα χαμηλού άνθρακα καυσίμων συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών CO2

Να αναγνωριστεί από την Ε.Ε. η συμβολή των ανανεώσιμων και χαμηλού άνθρακα καυσίμων στη μείωση των εκπομπών CO2, ζητούν 100 μεγάλες εταιρίες και φορείς των κλάδων Ενέργειας-Μεταφορών.

Περισσότεροι από 100 ευρωπαϊκοί φορείς και εταιρείες από τους κλάδους της ενέργειας και των μεταφορών ζητούν από τους ευρωπαίους νομοθέτες (Ευρωκοινοβούλιο & Συμβούλιο της ΕΕ) να αναγνωρίσουν τη συμβολή των ανανεώσιμων καυσίμων και των καυσίμων χαμηλού άνθρακα στη μείωση των εκπομπών CO2 από τα οχήματα.

Η συγκεκριμένη κίνηση γίνεται ενόψει της συζήτησης που θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου θα κριθεί το μέλλον των οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (ICEs) και η πιθανή κατάργηση των πωλήσεων τους από το 2035, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής. Πρόκειται για μια από τις πιο κρίσιμες ψηφοφορίες του Πακέτου FitFor55, που αφορά στον Κανονισμό εκπομπών CO2 από τα οχήματα, και θα λάβει χώρα στην Ολομέλεια του Σώματος.

