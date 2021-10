Τον 2008, η Tesla δεν βρισκόταν στην καλύτερη της οικονομική κατάσταση καθώς ήταν στα όρια της χρεοκωπίας, τα αυτοκίνητα της επίσης δεν ήταν στην επιθυμητή κατάσταση και μετά από μια επιθεώρηση επιδόσεων αποφάσισε να απολύσει πολλούς εργαζομένους που βρίσκονταν σε καίριες θέσεις από την αρχή της επιχείρησης.

Στη συνέχεια, τον Οκτώβριο του 2008, ο Έλον Μασκ διαδέχθηκε τον Ζεέβ Ντρόρι ως Διευθύνων Σύμβουλος και απέλυσε το 25% των εργαζομένων της εταιρίας. Σύμφωνα με τον Μασκ, η Tesla αναγκάστηκε να μειώσει το εργατικό της δυναμικό κατά 10% για να μειώσει τις αρνητικές χρηματοροές, οι οποίες ήταν εκτός ελέγχου το 2007. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς έγινε και πέμπτος γύρος χρηματοδότησης ύψους 40 εκατ. δολαρίων και έτσι αποφεύχθηκε η χρεοκοπία.

Μέχρι τον Ιανουάριο του 2009, η Tesla είχε λάβει χρηματοδότηση 187 εκατ. δολαρίων και είχε παραδώσει 147 αυτοκίνητα.

Ο Μασκ είχε συνεισφέρει στην επιχείρηση 70 εκατ. δολαρίων από τα δικά του χρήματα και σύμφωνα με δηλώσεις του ίδιου ο μισθός του ήταν ο... κατώτατος, με το Έλον Μασκ να αναφέρει αστειευόμενος σε βίντεο της εποχής πως «πρακτικά είμαι εθελοντής».

Το Tesla Roadster είναι το πρώτο μοντέλο στην ιστορία της Tesla, με την παραγωγή του να διαρκεί 4 χρόνια από το 2008 μέχρι το 2012, με αρχική τιμή τα 109.000. Μία τιμή εξαιρετικά υψηλή για την εποχή και το προϊόν που παρουσιάστηκε.

Θεωρείται «καθόλου πετυχημένο» με βάση τα κύρια κριτήρια για ένα όχημα, ήταν αργό, ήταν δύσκολο να κλυκλοφορήσει στην αγορά με πολλά προβλήματα στην παραγωγή του που οδήγησαν σε πολλές αλλαγές και μόλις 2.400 αυτοκίνητα παραδόθηκαν σε αγοραστές αυτό το διάστημα.

Αποτέλεσε βάση όμως για όσα θα ακολουθούσαν, με τον Έλον Μασκ να δηλώνει σχετικά πως «κάθε φορά που κάποιος αγοράζει αυτό το αυτοκίνητο, παρά την ακριβή τιμή του, όλα τα χρήματα που κερδίζει η Tesla τα χρησιμοποιεί για την βελτίωση και παραγωγή χαμηλότερου κόστους ηλεκτρικών οχημάτων... Όταν έχεις νέα τεχνολογία, χρειάζεται χρόνο να βελτιώσεις αυτή την τεχνολογία.»

