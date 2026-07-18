Συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην Καστοριά

Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.

Συνελήφθησαν στην Καστοριά ένας 42χρονος, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και ένας 48χρονος για κατοχή κάνναβης. Η σύλληψη του 42χρονου έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς της ΕΛΑΣ, έπειτα από έρευνα, που αποκάλυψε σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο ΙΧ αυτοκινήτου που οδηγούσε ο 42χρονος, εντοπίστηκαν τρεις συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 126,6 γραμμαρίων. Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον 1 κιλό και 437 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 455 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας», 1,8 γραμμάρια κοκαΐνης, δύο ζυγαριές ακριβείας, καθώς και το χρηματικό ποσό των 10.550 ευρώ. Επίσης, κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιούσε για τη διακίνηση των ναρκωτικών, δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και αντικείμενα με υπολείμματα κάνναβης.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και 48χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 4,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, την οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από τον 42χρονο έναντι χρηματικής αμοιβής. Σε βάρος του 42χρονου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και οδηγήθηκε στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς. Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ