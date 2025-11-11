Ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα: Νέοι κανονισμοί - Πού απαγορεύονται

Η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι.

Αλλάζει τα δεδομένα για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών ο νέος κανονισμός του Δήμου Αθηναίων που τίθεται σε εφαρμογή, με στόχο την ασφάλεια πεζών και οδηγών και την αποκατάσταση της τάξης στους δημόσιους χώρους. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ η αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου, έχει εκπονηθεί κανονιστική απόφαση που «επαναφέρει ρυθμίσεις του ΚΟΚ και τις συμπληρώνει», θέτοντας συγκεκριμένα όρια ταχύτητας και απαγορεύσεις.

Ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα: Πού κυκλοφορούν

Σύμφωνα με την κ. Ευαγγελίδου:

Τα ηλεκτρικά πατίνια επιτρέπεται να κινούνται μόνο σε δρόμους με όριο ταχύτητας έως 50 χλμ./ώρα.

Απαγορεύεται η χρήση τους σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους, πάρκα και άλση.

Στην Πλάκα και το Ψυρρή επιτρέπεται η κίνηση με ταχύτητα πεζού, ενώ οι πεζόδρομοι της Ερμού και της Αιόλου προστέθηκαν στις ζώνες απαγόρευσης.

Στους χώρους πρασίνου, όπως Λυκαβηττός, Στρέφης και Εθνικός Κήπος, η χρήση πατινιών δεν επιτρέπεται.

Το Πεδίον του Άρεως εξαιρείται, καθώς υπάγεται στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής.

Ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα: Στάθμευση, έλεγχοι και όρια ταχύτητας

Ο Δήμος Αθηναίων καθορίζει συγκεκριμένες θέσεις μαζικής στάθμευσης, στις οποίες οι εταιρείες θα τοποθετούν τα πατίνια κάθε πρωί. Σε περιπτώσεις αντικοινωνικής στάθμευσης —όπως σε ράμπες ΑμεΑ ή ζώνες τυφλών— τα πατίνια απομακρύνονται ήδη από συνεργεία του Δήμου, βάσει της νομοθεσίας περί απορριμμάτων.

Η αντιδήμαρχος διευκρίνισε ότι η ευθύνη βαρύνει τις εταιρείες μίσθωσης, οι οποίες μπορούν να μετακυλίουν το πρόστιμο στους πελάτες τους, εφόσον το προβλέπουν οι όροι χρήσης. Επιπλέον, προτείνεται να εφαρμοστεί μηχανισμός αυτόματης χρέωσης ώστε «ο πελάτης να συνεχίζει να πληρώνει μέχρι να επιστρέψει το πατίνι στη σωστή θέση».

Η κ. Ευαγγελίδου ανέφερε ότι ο Δήμος ζητά από τις εταιρείες να εξοπλίσουν τα πατίνια με τσιπ εντοπισμού και κόφτες ταχύτητας, όπως προβλέπει η νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος χρήσης και ασφάλειας. «Στηριζόμαστε στην ευθύνη των εταιρειών να εφαρμόσουν τα μέτρα αυτά, καθώς η τεχνολογία το επιτρέπει», σημείωσε χαρακτηριστικά.