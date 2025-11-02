Τραμπ: Έδωσε διαταγή για πιθανή στρατιωτική δράση κατά της Νιγηρίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγορεί την αφρικανική χώρα ότι δεν κάνει αρκετά για να περιορίσει τη βία εναντίον των Χριστιανών.

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έχει διατάξει το Υπουργείο Άμυνας να προετοιμαστεί για πιθανή στρατιωτική δράση στη Νιγηρία, καθώς συνεχίζει να κατηγορεί τη χώρα ότι δεν κάνει αρκετά για να περιορίσει τη βία εναντίον των Χριστιανών - κατηγορία που η Νιγηρία έχει επανειλημμένα αρνηθεί.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου καταδίκασε αυτό που αποκάλεσε «μαζική σφαγή» Χριστιανών στη χώρα, ο Τραμπ έγραψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «σταματήσουν αμέσως κάθε βοήθεια και στήριξη προς τη Νιγηρία» και προειδοποίησε την κυβέρνηση εκεί να «δράσει γρήγορα».

Στο εκτενές μήνυμά του, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «ενδέχεται πολύ σύντομα να εισβάλουν σε αυτήν την πλέον ατιμασμένη χώρα, με τα όπλα ανά χείρας (“guns-a-blazing”), για να εξαλείψουν πλήρως τους Ισλαμιστές τρομοκράτες που διαπράττουν αυτές τις φρικτές θηριωδίες».

Τόσο οι Χριστιανοί όσο και οι Μουσουλμάνοι έχουν υπάρξει θύματα επιθέσεων από ριζοσπάστες Ισλαμιστές στη χώρα των άνω των 230 εκατομμυρίων κατοίκων. Η βία στη Νιγηρία προκαλείται από ποικίλους παράγοντες: ορισμένα περιστατικά έχουν θρησκευτικά κίνητρα και επηρεάζουν και τις δύο ομάδες, ενώ άλλα προκύπτουν από συγκρούσεις μεταξύ αγροτών και κτηνοτρόφων για περιορισμένους πόρους, καθώς και από κοινοτικές και εθνοτικές εντάσεις.

Αν και οι Χριστιανοί συγκαταλέγονται μεταξύ των στοχευμένων, τοπικές αναφορές δείχνουν ότι τα περισσότερα θύματα είναι Μουσουλμάνοι που ζουν στο κυρίως μουσουλμανικό βόρειο τμήμα της Νιγηρίας.

«Διατάζω εδώ και τώρα το Υπουργείο Πολέμου μας να προετοιμαστεί για πιθανή δράση», έγραψε ο Τραμπ. «Αν επιτεθούμε, θα είναι γρήγορο, σκληρό και γλυκό, ακριβώς όπως οι τρομοκράτες ληστοί επιτίθενται στους ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ μας Χριστιανούς! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΙΓΗΡΙΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΔΡΑΣΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ!»

«Ναι κύριε», ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, μαζί με ένα στιγμιότυπο οθόνης των σχολίων του Τραμπ.

«Η δολοφονία αθώων Χριστιανών στη Νιγηρία — και οπουδήποτε — πρέπει να σταματήσει αμέσως. Το Υπουργείο Πολέμου προετοιμάζεται για δράση. Είτε η Κυβέρνηση της Νιγηρίας προστατεύει τους Χριστιανούς, είτε θα σκοτώσουμε τους Ισλαμιστές Τρομοκράτες που διαπράττουν αυτές τις φρικτές θηριωδίες.»

Η ανακοίνωση του Τραμπ έρχεται καθώς την Παρασκευή κατηγόρησε τη Νιγηρία για παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας, υποστηρίζοντας ότι «ο Χριστιανισμός αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή στη Νιγηρία» και χαρακτηρίζοντας τη χώρα «Χώρα Ιδιαίτερης Έγνοιας» (Country of Particular Concern) σύμφωνα με τον Νόμο για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία. Η ετικέτα αυτή προτείνει ότι η διοίκησή του έχει διαπιστώσει πως η Νιγηρία έχει εμπλακεί ή ανέχεται «συστηματικές, συνεχιζόμενες και σοβαρές παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την κατάταξη, αλλά πριν την αναφορά του Τραμπ στη στρατιωτική δράση, ο Πρόεδρος της Νιγηρίας Μπόλα Τινούμπου έγραψε: «Ο χαρακτηρισμός της Νιγηρίας ως θρησκευτικά αδιάφορης δεν αντικατοπτρίζει την εθνική μας πραγματικότητα, ούτε λαμβάνει υπόψη τις συνεπείς και ειλικρινείς προσπάθειες της κυβέρνησης να διασφαλίσει την ελευθερία της θρησκείας και των πεποιθήσεων για όλους τους Νιγηριανούς».

Πρόσθεσε ότι η Νιγηρία «εργάζεται με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και την διεθνή κοινότητα για να εμβαθύνει την κατανόηση και τη συνεργασία στην προστασία κοινοτήτων όλων των θρησκειών».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Τινούμπου, απαντώντας σε ανάρτηση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο που καταδίκαζε τη «σφαγή χιλιάδων Χριστιανών», χαρακτήρισε την περιγραφή «μια τραγική υπερβολή της κατάστασης στη Νιγηρία», προσθέτοντας ότι «Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι, εκκλησίες και τεμένη δέχονται τυχαίες επιθέσεις».

