Ειδήσεις | Διεθνή

Σεισμός 6,2 βαθμών στο βορειοδυτικό τμήμα της Βενεζουέλας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σεισμός 6,2 βαθμών στο βορειοδυτικό τμήμα της Βενεζουέλας
Αισθητός και στην Κολομβία. Δεν υπήρξαν θύματα ή «σημαντικές υλικές ζημιές».

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε στη βορειοδυτική Βενεζουέλα στις 18:22 το απόγευμα της Τετάρτης (τοπική ώρα, 01:22 της Πέμπτης στην Ελλάδα), σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS). Από τον σεισμό, που έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Καράκας, δεν υπήρξαν θύματα ή «σημαντικές υλικές ζημιές», όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 24 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά του Μένε Γκράντε, σε μια αραιοκατοικημένη περιοχή της πολιτείας Σούλια, κοντά στη λίμνη Μαρακαΐμπο, σύμφωνα με το USGS. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 7,8 χιλιόμετρα.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών Καμπέγιο επικαλέστηκε το σεισμολογικό ινστιτούτο της Βενεζουέλας (Funvisis): «Ήταν σεισμός 5,4 βαθμών» δήλωσε ο Καμπέγιο, «χωρίς σημαντικές ζημιές σε κτίρια» και αυτό οφείλεται «στην ποιότητα των κατασκευών στη Βενεζουέλα».

Η γεωλογική υπηρεσία της γειτονικής Κολομβίας ανέφερε πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,1 βαθμών και έγινε αισθητός στη χώρα και σε ορισμένα νησιά της Καραϊβικής.

Ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια στο Καράκας και στο Μαρακαΐμπο, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) και μαρτυρίες κατοίκων.

Η Βενεζουέλα, όπου περίπου το 80% του πληθυσμού ζει σε σεισμογενείς ζώνες υψηλού κινδύνου, δεν έχει βιώσει μεγάλο σεισμό από εκείνον στο Καριάκο το 1997, όταν 73 άνθρωποι είχαν βρει τον θάνατο. Το 1967 σεισμός 6,5 βαθμών στο Καράκας είχε στοιχίσει τη ζωή σε 283 ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έβγαλε το προσωπείο ο Ερντογάν για Αιγαίο και Κύπρο - Απαλός Γερουλάνος αιφνιδιάζει Ανδρουλάκη

Άντρας, 50άρης και Έλληνας ο μέσος επιχειρηματίας - Ασχολείται με το εμπόριο, πληρώνει τις φθηνότερες εισφορές

Τηλεπικοινωνίες: Στον αγώνα για υψηλότερες ταχύτητες internet ρίχνονται οι πάροχοι

tags:
Βενεζουέλα
Σεισμός

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider