Δέκα διάσημοι οικονομολόγοι προειδοποιούν για «κατάρρευση» της ποιοτικής δημοσιογραφίας

Δέκα διάσημοι οικονομολόγοι, μεταξύ των οποίων οι νομπελίστες Τζόζεφ Στίγκλιτς και Ντάρον Ατζέμογλου, προειδοποίησαν σήμερα για τον κίνδυνο «κατάρρευσης της δημοσιογραφίας δημόσιου συμφέροντος» που προσφέρει ποιοτική ενημέρωση, κάτι που θα έχει «σημαντικές συνέπειες» κυρίως στην οικονομία.

«Η πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες είναι ο θεμελιώδης πόρος που τροφοδοτεί την οικονομία του 21ου αιώνα», όπως «οι προηγούμενες εποχές εξαρτόνταν από τον ατμό ή το κάρβουνο για τη βιομηχανική ανάπτυξη», εκτιμούν σε μια συλλογική δήλωση που δημοσιοποιήθηκε από το Φόρουμ για την Ενημέρωση και τη Δημοκρατία.

«Αυτός ο πόρος θα είναι ακόμη πιο ουσιώδης στην οικονομία του μέλλοντος, που θα έχει άξονα την τεχνητή νοημοσύνη», υπογραμμίζουν αυτοί οι οικονομολόγοι, μεταξύ των οποίων είναι επίσης ο Φιλίπ Αγκιόν, ο Τιμ Μπέσλεϊ, η Νταϊάν Κόιλ και η Φραντσέσκα Μπρία.

Τα «μέσα ενημέρωσης δημόσιου συμφέροντος», δηλαδή αυτά που παρέχουν ενημέρωση βασισμένη στα γεγονότα και αξιόπιστη, ενώ είναι ανεξάρτητα σε συντακτικό επίπεδο, «διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο» και «εντούτοις, παντού στον κόσμο, απειλούνται», διαπιστώνουν.

Αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες εξαιτίας του «όλο και περισσότερο αθέμιτου ανταγωνισμού που ασκείται από τους γίγαντες της τεχνολογίας» και τις πλατφόρμες και υφίστανται «αυξανόμενες παρεμβάσεις από κυβερνήσεις, κυρίως από αυταρχικές κυβερνήσεις, αλλά όχι αποκλειστικά απ' αυτές».

Οι οικονομολόγοι καλούν τις δημόσιες εξουσίες «να επενδύσουν σε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη δημοσιογραφία» μέσω άμεσων ή έμμεσων επιδοτήσεων ή θεσπίζοντας «ψηφιακούς φόρους στις κύριες πλατφόρμες».

Προτείνουν επίσης «να διαμορφωθούν τα οικοσυστήματα της ενημέρωσης με τρόπο που να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον», κυρίως με «τις κατάλληλες κανονιστικές ρυθμίσεις» των τεχνολογικών ομίλων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα μέτρα αυτά θα επέτρεπαν να αποφευχθεί «μια πορεία που μοιάζει να οδηγεί στην κατάρρευση της δημοσιογραφίας δημόσιου συμφέροντος, με σημαντικές συνέπειες για την οικονομία μας, την κοινωνία μας και τις δημοκρατίες μας», σύμφωνα με τους ίδιους.

Το κόστος τους είναι «σχετικά χαμηλό» και πρέπει να πραγματοποιηθούν «σε συνεννόηση με την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα».

Το Φόρουμ για την Ενημέρωση και τη Δημοκρατία έχει δημιουργηθεί από μια σύμπραξη, το 2019, της Γαλλίας και της μη κυβερνητικής οργάνωσης Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF), στην οποία συμμετέχουν γύρω στα 50 κράτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ