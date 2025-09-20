Ειδήσεις | Ελλάδα

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας σκότωσε την αδελφή του και παραδόθηκε

Newsroom
Τα κίνητρα του δράστη δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Διενεργείται προανάκριση.

Ένας άνδρας πενήντα χρόνων τηλεφώνησε στην αστυνομία, σήμερα στις τρεις το μεσημέρι και ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι σκότωσε την πενήντα εννιάχρονη αδελφή του, μέσα στο διαμέρισμα της, στην οδό Αλεξάνδρειας, στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί με περιπολικό, που επιβεβαίωσαν το περιστατικό και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος κρατείται. Όπως διαπιστώθηκε, είχε χρησιμοποιήσει πλαστική σακούλα για να πνίξει το θύμα.

Τα κίνητρα του δράστη δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Διενεργείται προανάκριση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

