Ισχυρός σεισμός 7,8 Ρίχτερ στη Ρωσία - Προειδοποιήσεις για τσουνάμι

Ήδη, λόγω της σφοδρότητας του σεισμού έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις ετοιμότητας για ενδεχόμενο τσουνάμι, κυρίως για τις δυτικές ακτές των ΗΠΑ και για την Ιαπωνία.

Μεγάλος σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ καταγράφηκε στη χερσόνησο Καμτσάτκα στην Ρωσία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο χρόνος σχηματισμού της ισχυρής δόνησης ήταν περί τις 21:58, ενώ το επίκεντρό του απέχει περίπου 125 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά από την περιφέρεια Πετροπαβλόσκ - Καμτσάτσκι.

