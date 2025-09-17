Το ιστορικό Central Perk καφέ των “Friends” ανοίγει στη Νέα Υόρκη

Το Central Perk Coffee των “Friends” ανοίγει τις πόρτες του στην Times Square το φθινόπωρο του 2025. Και ναι, ο πορτοκαλί καναπές θα είναι εκεί.

Από τα Warner Bros Studios απευθείας στην Times Square: Είναι επίσημο, το Central Perk Coffee της πολυαγαπημένης, πολυπροβεβλημμένης και πολυσυζητημένης σειράς "Friends", που έγραψε ιστορία, βρίσκει μόνιμη θέση στην «καρδιά» της Νέας Υόρκης και αν αυτή δεν είναι η ευχάριστη είδηση της ημέρας, τότε ποια; Μπορεί να μην ζούμε στη Νέα Υόρκη, ούτε να είναι στα άμεσα σχέδιά μας να ταξιδέψουμε μέχρι εκεί, ωστόσο αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία.

Η σκέψη και μόνο ότι ο περιβόητος πορτοκαλί καναπές της δημοφιλούς sitcom σειράς θα υπάρχει σε μία από τις πιο διάσημες πλατείες του πλανήτη, παρακινεί όλους τους fans να κλείσουν εισιτήρια για την πατρίδα του cozy καφέ, που όλοι λατρέψαμε.

Το στέκι των Friends «ζωντανεύει» στη Νέα Υόρκη

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Central Perk Coffeehouse και της Warner Bros. Discovery, οι πόρτες του θρυλικού - έχει τον τίτλο πριν καν δούμε τις παροχές του - καφέ θα ανοίξουν στο τέλος του φθινοπώρου του 2025.

«Η σύγχρονη εκδοχή του χώρου συγκέντρωσης των "Friends" είναι ένα μέρος που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς, καθώς αξέχαστες στιγμές, εξαιρετικός καφές και νόστιμο φαγητό συναντώνται στην πόλη, από την οποία ξεκίνησαν όλα», ανέφερε η ανακοίνωση.

