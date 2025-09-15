Πόσο κοστίζει ένα βραβείο Emmy

Μπορεί οι νικητές των Emmy να μην λαμβάνουν κάποιο χρηματικό έπαθλο για την διάκρισή τους, όμως το πιο διάσημο τηλεοπτικό βραβείο κοστίζει... μία περιουσία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους Los Angeles Times, τα πανέμορφα αγαλματίδια είναι κατασκευασμένα από χαλκό και νικέλιο... ενώ κάνουν και «βουτιά» σε... ρευστό χρυσό.

Πόσο κοστίζει ένα Emmy

Η κατασκευή κοστίζει περίπου 300 έως 400 δολάρια ενώ το βραβείο ζυγίζει 128 ουγγιές (3,62 κιλά).

Με μία ουγγιά του πολύτιμου μετάλλου να διαπραγματεύεται σε περίπου 3.650 δολάρια, εάν ένα Emmy κατασκευάζονταν αποκλειστικά από χρυσό σε σημερινές τιμές θα άξιζε 467.200 δολάρια (397.167 ευρώ).

Παρά το κύρος των βραβείων, οι κάτοχοί τους δεν έχουν πλήρη ιδιοκτησιακά δικαιώματα πάνω τους, καθώς σύμφωνα με τον κανονισμό, τα αγαλματίδια μπορούν να περάσουν στα χέρια των κληρονόμων τους, ωστόσο, δεν γίνεται να πωληθούν ή να βγουν σε δημοπρασία.

Η συγκεκριμένη «απαγόρευση» έγινε ορατή το 1986, όταν ένας ομοσπονδιακός δικαστής στις ΗΠΑ «μπλόκαρε» ένα Emmy της Γουίτνεϊ Χιούστον από το 1986 να πάει στο «σφυρί».

Παράλληλα, τα βραβεία που ανήκαν στην αείμνηστη ηθοποιό Βάλερι Χάρπερ αποσύρθηκαν από τη δημοπρασία το 2020, αφού η Ακαδημία υπέβαλε αγωγή για να αποτρέψει την πώληση.

