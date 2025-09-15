Πόσο κοστίζει ένα βραβείο Emmy

Μπορεί οι νικητές των Emmy να μην λαμβάνουν κάποιο χρηματικό έπαθλο για την διάκρισή τους, όμως το πιο διάσημο τηλεοπτικό βραβείο δυνητικά θα άξιζε... μία περιουσία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τους Los Angeles Times, τα πανέμορφα αγαλματίδια είναι κατασκευασμένα από χαλκό και νικέλιο... ενώ κάνουν και «βουτιά» σε... ρευστό χρυσό.
Πόσο κοστίζει ένα Emmy
Η κατασκευή κοστίζει περίπου 300 έως 400 δολάρια ενώ το βραβείο ζυγίζει 128 ουγγιές (3,62 κιλά).
Με μία ουγγιά του πολύτιμου μετάλλου να διαπραγματεύεται σε περίπου 3.650 δολάρια, εάν ένα Emmy κατασκευάζονταν αποκλειστικά από χρυσό σε σημερινές τιμές θα άξιζε 467.200 δολάρια (397.167 ευρώ).
Παρά το κύρος των βραβείων, οι κάτοχοί τους δεν έχουν πλήρη ιδιοκτησιακά δικαιώματα πάνω τους, καθώς σύμφωνα με τον κανονισμό, τα αγαλματίδια μπορούν να περάσουν στα χέρια των κληρονόμων τους, ωστόσο, δεν γίνεται να πωληθούν ή να βγουν σε δημοπρασία.
Η συγκεκριμένη «απαγόρευση» έγινε ορατή το 1986, όταν ένας ομοσπονδιακός δικαστής στις ΗΠΑ «μπλόκαρε» ένα Emmy της Γουίτνεϊ Χιούστον από το 1986 να πάει στο «σφυρί».
Παράλληλα, τα βραβεία που ανήκαν στην αείμνηστη ηθοποιό Βάλερι Χάρπερ αποσύρθηκαν από τη δημοπρασία το 2020, αφού η Ακαδημία υπέβαλε αγωγή για να αποτρέψει την πώληση.
Bραβεία Emmy: Η λίστα των νικητών – Θρίαμβος για τις Adolescence, Studio και Τhe Pitt
Στα φετινά 77α Emmy, νικητές στέφθηκαν οι:
- Καλύτερη δραματική σειρά - The Pitt
- Kαλύτερος Α’ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά: Νόα Γουάιλ / The Pitt
- Καλύτερη κωμική σειρά - The Studio
- Kαλύτερη μίνι ή ανθολογική σειρά - Αdolescence
- Talk show: The late show με τον Στέφεν Κόλμπερτ
- Kαλύτερος Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε μίνι ή ανθολογική σειρά: Στίβεν Γκράχαμ / Adolescence
- Καλύτερος Α΄ Γυναικείος Ρόλος σε μίνι ή ανθολογική σειρά: Κριστίν Μιλιότι / The penguin
- Καλύτερος Β΄ Γυναικείος Ρόλος σε μίνι ή ανθολογική σειρά: Έριν Ντόερτι / Adolescence
- Σενάριο για σειρά ποικίλης θεματολογίας: Last week tonight με τον Τζον Όλιβερ
- Eιδικό πρόγραμμα ποικίλης θεματολογίας (ζωντανά): SNL 50: The Anniversary Special
- Σενάριο για κωμική σειρά: Σεθ Ρόγκεν, Έβαν Γκόλντμπεργκ, Πίτερ Χιουκ. Άλεξ Γκρέγκορι και Φρίντα Πέρεθ / The Studio
- Σενάριο για μίνι ή ανθολογική σειρά: Τζακ Θ0ορν και Στίβεν Γκράχαμ / Adolescence
- Καλύτερος Β΄ Ανδρικός Ρόλος σε μίνι ή ανθολογική σειρά: Όουεν Κούπερ / Adolescence
- Σενάριο για δραματική σειρά: Νταν Γκιλρόι / Andor
- Σειρά ποικίλης θεματολογίας με σενάριο: Last week tonight με τον Τζον Όλιβερ
- Σκηνοθεσία σε δραματική σειρά: Άνταμ Ράνταλ / Slow Horses
- Σκηνοθεσία για μίνι ή ανθολογική σειρά: Φίλπι Μπαραντίνι / Adolescence
- Σκηνοθεσία για κωμική σειρά: Σεθ Ρόγκεν / The Studio
- Καλύτερος Β΄ Ανδρικός Ρόλος σε κωμική σειρά: Τζεφ Χίλερ – Somebody Somewhere
- Ριάλιτι – πρόγραμμα διαγωνισμού: The Traitors
- Καλύτερος Β’ γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά: Χάνα Άινμπιντερ / Hacks
- Καλύτερος Α΄ Γυναικείος Ρόλος σε δραματική σειρά: Μπριτ Λόουερ / Severance
- Καλύτερος Β΄ Ανδρικός Ρόλος σε δραματική σειρά: Τράμελ Τίλμαν / Severance
- Καλύτερος Β΄ Γυναικείος Ρόλος σε δραματική σειρά: Κάθριν ΛαΝάσα / The Pitt
- Καλύτερος Α΄ Γυναικείος Ρόλος σε κωμική σειρά: Τζιν Σμαρτ – Hacks
- Kαλύτερος Α’ ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά: Σεθ Ρόγκεν – The Studio