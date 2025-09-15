Η πρεσβεία της Ρωσίας στο Βουκουρέστι κατήγγειλε μια «πρόκληση» του Κιέβου

«Όλα τα γεγονότα υποδηλώνουν ότι επρόκειτο πράγματι για μια σκόπιμη πρόκληση από το καθεστώς του Κιέβου», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Η πρεσβεία της Ρωσίας στη Ρουμανία χαρακτήρισε «πρόκληση» της Ουκρανίας την διείσδυση drone το Σάββατο στον ρουμάνικο εναέριο χώρο, αφού το Βουκουρέστι κάλεσε χθες τον Ρώσο πρεσβευτή στο υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το περιστατικό αυτό.

Στη διάρκεια των συνομιλιών του στο υπουργείο Εξωτερικών ο Βλαντίμιρ Λιπάιεφ χαρακτήρισε «αβάσιμη» τη διαμαρτυρία της Ρουμανίας, επεσήμανε η ρωσική πρεσβεία σε σημερινή της ανακοίνωση.

Από την πλευρά του το Βουκουρέστι εξέφρασε χθες Κυριακή στον Λιπάιεφ την «έντονη διαμαρτυρία του» για αυτή την «απαράδεκτη και ανεύθυνη» ενέργεια, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας.

«Ζήτησε επίμονα από τη ρωσική πλευρά να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα» προκειμένου να αποφύγει να επαναληφθεί μια αντίστοιχη «παραβίαση της κυριαρχίας της Ρουμανίας».

Νωρίτερα χθες το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας είχε χαρακτηρίσει το περιστατικό «νέα πρόκληση για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα».

Η Ρουμανία επεσήμανε χθες το βράδυ ότι ένα drone “Geran” διείσδυσε στον εναέριο χώρο της το Σάββατο στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης εναντίον της γειτονικής Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ