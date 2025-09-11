Τα τελευταία λόγια του Τσάρλι Κερκ - Τραμπ: «Μάρτυρας της αλήθειας, θα τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι»

Ο Αμερικανός πρόεδρος μιλά για «σκοτεινή στιγμή» στην ιστορία των ΗΠΑ, ενώ έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Ο 31χρονος συντηρητικός σχολιαστής, ιδρυτής της οργάνωσης Turning Point USA και υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ έπεσε νεκρός μετά από πυρά που δέχτηκε στο πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ, με τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο να μιλά για μία «σκοτεινή στιγμή» στην ιστορία των ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Ο πυροβολισμός ακούστηκε τη στιγμή που ο Τσάρλι Κερκ απαντούσε σε ερώτηση για τις μαζικές δολοφονίες με τη χρήση όπλων, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο που κυκλοφόρησαν αστραπιαία στα social media. «Ξέρετε πόσοι τρανσέξουαλ Αμερικανοί έχουν διαπράξει μαζικές δολοφονίες τα τελευταία 10 χρόνια;», ρώτησε ένας θεατής τον Κερκ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN.

«Πάρα πολλοί», απάντησε ο Κερκ. Ο ίδιος θεατής ενημέρωσε τον Κερκ ότι ο αριθμός είναι πέντε και συνέχισε ρωτώντας τον αν γνωρίζει πόσοι μαζικοί δολοφόνοι υπήρξαν στις ΗΠΑ τα τελευταία 10 χρόνια. «Με ή χωρίς τη βία των συμμοριών;» ρώτησε ο Κερκ. Μια στιγμή αργότερα, ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Ο άνδρας στον οποίο είχε πιστώσει την κινητοποίηση της νεολαίας υπέρ του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θεάθηκε να προσπαθεί να πιάσει τον σβέρκο του, κατέρρευσε, αίμα άρχισε να ρέει από τον λαιμό του.

Ακούστηκαν κραυγές πανικού. Βαριά τραυματισμένος, ο πόντκαστερ απομακρύνθηκε εσπευσμένα από σωματοφύλακές του. «Όταν ακούστηκε ο πυροβολισμός, οι πάντες έπεσαν κάτω κι άρχισαν να τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις ουρλιάζοντας και κραυγάζοντας», ανέφερε ο κ. Τσίφιτς. «Ύποπτος» συλλαμβάνεται, αφήνεται ελεύθερος

Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε μια σφαίρα που βλήθηκε από «κτίριο σε απόσταση περίπου 180 μέτρων», σύμφωνα με το πανεπιστήμιο.

Ο δράστης πυροβόλησε τον Τσάρλι Κερκ ενώ βρισκόταν «μέσα» στην πανεπιστημιούπολη, «πιθανόν από οροφή» κτιρίου, διευκρίνισαν οι τοπικές αρχές. Πιστεύεται πως διαφεύγει και αναζητείται ενεργά από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Επικράτησε σύγχυση για το εάν έχει συλληφθεί. Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ, πιστός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε πως ύποπτος τελούσε υπό κράτηση. Κατόπιν άλλαξε σκοπό, διευκρίνισε πως το πρόσωπο που συνελήφθη αφέθηκε ελεύθερο «κατόπιν ανάκρισης».

O Τραμπ, εξήρε τον δολοφονηθέντα οπαδό του αποκαλώντας τον «μάρτυρα της αλήθειας», ενώ ταυτόχρονα επιτέθηκε στη «ριζοσπαστική αριστερά», υπονοώντας ότι η ρητορική της συνέβαλε στον θάνατο του συντηρητικού ακτιβιστή. «Εδώ και χρόνια, άτομα της ριζοσπαστικής αριστεράς συγκρίνουν υπέροχους Αμερικανούς όπως ο Τσάρλι με ναζί και με τους χειρότερους μαζικούς δολοφόνους και εγκληματίες στον κόσμο», υπογράμμισε.

«Αυτό το είδος ρητορικής είναι άμεσα υπεύθυνο για την τρομοκρατία που βλέπουμε σήμερα στη χώρα μας και πρέπει να σταματήσει αμέσως», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος και δεσμεύτηκε να καταστείλει όσους ευθύνονται για τη δολοφονία. «Είναι μια σκοτεινή στιγμή για την Αμερική», επεσήμανε και συμπλήρωσε: «η κυβέρνησή μου θα εντοπίσει και θα τιμωρήσει καθέναν από εκείνους που συνέβαλαν σε αυτή την αγριότητα και σε άλλες πολιτικές πράξεις βίας — όπως των οργανώσεων που τη χρηματοδοτούν και την υποστηρίζουν».

Τον θάνατο του μέγα υποστηρικτή του ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος: «ο σπουδαίος, ως ακόμη και θρυλικός, Τσάρλι Κερκ είναι νεκρός», ανέφερε μέσω Truth Social. Πρόσθεσε μέσω του ίδιου ιστοτόπου του πως «διατάσσω όλες οι αμερικανικές σημαίες σε όλες τις ΗΠΑ να κυματίζουν μεσίστιες ως το απόγευμα της Κυριακής». Στην άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος, η Κάμαλα Χάρις, ατυχήσασα υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2023, «καταδίκασε» τον φόνο.