ΔΕΘ-Ελλάδα και Βαλκάνια: Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις και οι κοινές δράσεις

Σε τέσσερις βασικούς τομείς συνεργάζεται η Ελλάδα με τις γειτονικές βαλκανικές χώρες για να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Είτε πρόκειται για χώρες που είναι υποψήφιες είτε για εκείνες που βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης στην ΕΕ, η ευρωπαϊκή πολιτική και η Πράσινη Συμφωνία αποτελούν τους βασικούς πυλώνες στους οποίους βασίζονται οι αρχές της συνεργασίας.

Η κοινή περιβαλλοντική πολιτική της Ελλάδας με τις βαλκανικές χώρες επικεντρώνεται κυρίως στη διαχείριση των υδάτων, στην προστασία της βιοποικιλότητας, στην καταπολέμηση της ρύπανσης και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με βασικά εργαλεία το ευρωπαϊκό και το διεθνές πλαίσιο. Η ανάγκη για συνεργασία προέρχεται από το γεγονός ότι πολλά από τα προβλήματα είναι διασυνοριακά (διαχείριση υδάτινων πόρων, ρύπανση κλπ).

Η Ελλάδα εφαρμόζει την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Πολιτική και συνεργάζεται με την Αλβανία, τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία μέσω προγραμμάτων για τη βιοποικιλότητα, την ενέργεια και την προστασία των οικοσυστημάτων όπως είναι το LIFE, το Interreg και το Horizon Europe. Για την προστασία της βιοποικιλότητας έχουν θεσμοθετηθεί το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 και αντίστοιχα εθνικά δίκτυα σε άλλες χώρες. Παραδείγματα συνεργασίας με διασυνοριακό χαρακτήρα είναι η λίμνη Πρέσπα (Ελλάδα, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία) με το κοινό Πάρκο Πρεσπών. Στο ίδιο πλαίσιο, υπάρχουν κοινά προγράμματα προστασίας διαχείρισης των ποταμών που διασχίζουν τα σύνορα όπως είναι ο Αξιός (Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία) και ο Έβρος (Ελλάδα, Βουλγαρία, Τουρκία). Για αυτά, έχουν συναφθεί συμφωνίες για τη μείωση της ρύπανσης, την καλύτερη διαχείριση των πλημμυρών και την αειφόρο χρήση του νερού. Όσον αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων και την κυκλική οικονομία η χώρα μας αναπτύσσει κοινές δράσεις με τις γειτονικές χώρες για να κλείσουν οι παράνομες χωματερές αλλά και να βελτιωθεί η ανακύκλωση και να αναπτυχθούν πράσινες τεχνολογίες μέσω ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Τέλος, για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και ρύπανσης, αξιοσημείωτες είναι περιφερειακές πρωτοβουλίες όπως η Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC)και η Συμφωνία του Παρισιού ενώ ενεργά είναι προγράμματα μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα Βαλκάνια. Οι δράσεις και οι πολιτικές για το περιβάλλον στα Βαλκάνια πλαισιώνονται από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), το Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης (MAP), τη Σύμβαση για την Προστασία και Βιώσιμη Ανάπτυξη της Καρπάθιας και Βαλκανικής Χερσονήσου και τη Βαλκανική Περιβαλλοντική Συνεργασία μέσω διμερών συμφωνιών.

Η ρύπανση έχει αναδειχθεί σε μείζον ζήτημα για τις χώρες των Βαλκανίων και αυτό επειδή το δίκτυο των μεταφορών είναι παρωχημένο και η τεχνολογία των οχημάτων παλιά και ρυπογόνα ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τη θέρμανση των κατοικιών και την ενέργεια που χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες.