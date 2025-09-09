ΠΑΣΕΒΙΠΕ: Πρόταση Εποπτικού Φορέα για τα Επιχειρηματικά Πάρκα

Αλλαγές στο νόμο για τα Πάρκα ανακοίνωσε ο κ. Θεοδωρικακος.

Την πρόταση δημιουργίας Εποπτικού Φορέα για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, παρουσίασε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΕΒΙΠΕ κ. Πέτρος Μαντάς, στην Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ - Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Εξάλλου, μιλώντας ίδια συνέλευση, ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, επιβεβαίωσε αλλαγές στο νόμο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα μέσα στο προσεχές δίμηνο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος "Το υπουργείο βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση με τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις και την διαχειρίστρια ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, προκειμένου να προχωρήσουν βελτιωτικές αλλαγές στον ισχύοντα νόμο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, καθώς θέλουμε καλύτερες ΒΙΠΕ, αλλά και βιώσιμες επιχειρήσεις".

Ο κ. Βουτσινάς για τη συνεργασία με τον ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Από τη δική του πλευρά, ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ κ. Γιάννης Βουτσινάς, ανακοίνωσε τη συνεργασία του ΠΑΣΕΒΙΠΕ για τα παραπάνω θέματα και προσκάλεσε τα μέλη της ΚΕΕΕ να συμμετάσχουν στο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών, που διοργανώνεται από τον ΠΑΣΕΒΙΠΕ και το ΕΒΕ Μαγνησίας με την αιγίδα της ΚΕΕΕ στον Βόλο (3 και 4 Οκτωβρίου).

Ο στόχος του εποπτικού φορέα

Στόχος του προτεινόμενου Εποπτικού Φορέα, όπως ανέφερε ο κ. Μαντάς, είναι η διασφάλιση δίκαιων και ανταγωνιστικών όρων, προκειμένου να αναπτυχθούν οι ήδη εγκατεστημένες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4982/22.

Ο Εποπτικός Φορέας προτείνεται ως Αυτοτελές Γραφείο που μπορεί να συσταθεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης, με αντικείμενο την εποπτεία και τον έλεγχο επί της ασκούμενης διοίκησης και διαχείρισης με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Ηλεκτρονική πλατφόρμα και επίλυση διαφωνιών

- Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα υποδέχεται τις καταγγελίες των ιδιοκτητών και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και θα καθιστά δυνατή τη δημοσιοποίηση των λειτουργικών δαπανών των ΒΙΠΕ.

- Εποπτεία επί των διαχειριστών με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους.

- Επίλυση διαφωνιών μεταξύ εγκατεστημένων επιχειρήσεων και Διαχειρίστριας.

- Επιβολή εξειδικευμένων κυρώσεων σε βάρος της ΕΑΔΕΠ, έπειτα από αναφορές Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων για παραβίαση μεταξύ άλλων των αρχών της χρηστής και συνετής διοίκησης και διαχείρισης των ΕΠ.

- Διαιτητικά καθήκοντα σε ζητήματα, όπως η αναθεώρηση / τροποποίηση των κανονισμών λειτουργίας.

Τα οφέλη από τον Εποπτικό Φορέα

Κοινή εκτίμηση όλων των Συνδέσμων Επιχειρήσεων ΒΙΠΕ, αλλά και των επιμελητηρίων που συνέβαλαν στην πρόταση, είναι ότι ο Εποπτικός Φορέας θα συμβάλλει:

Πρώτον, στην εξισορρόπηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ιδιοκτητών – εγκατεστημένων επιχειρήσεων και της ΕΑΔΕΠ, σε περίπτωση μονομερών και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση αποφάσεων.

Δεύτερον, στην παραπέρα εξειδίκευση της αυξημένης και ουσιαστικής κρατικής εποπτείας επί των διαχειριστών.

Τρίτον, στην μεγαλύτερη διαφάνεια και εξασφάλιση, ότι οι λειτουργικές δαπάνες στις ΒΙ.ΠΕ. θα συμβαδίζουν με τους στόχους για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που τίθενται εκάστοτε από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι, μέσα σε δυόμιση χρόνια από την εφαρμογή δηλαδή του νόμου, προέκυψε εκτίναξη των λειτουργικών δαπανών/κοινοχρήστων σε όλες τις ΒΙΠΕ, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις, ξεπέρασαν ακόμα και το 800%.

Τέλος, αναφορικά με τα επενδυτικά προγράμματα στις ΒΙΠΕ, επισημάνθηκε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να συναποφασίζονται από κοινού με τις επιχειρήσεις, αφού εκείνες καταβάλλουν τις σχετικές δαπάνες και αποτελούν τους ουσιαστικούς επενδυτές στα Επιχειρηματικά Πάρκα.