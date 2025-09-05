Η Ελλάδα στη ΓΣ ΟΗΕ: Αλληλεγγύη προς την Ουκρανία

Επίσης, καταδίκασε «τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Κατά τη συζήτηση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για την κατάσταση στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας από τη Ρωσία, η Ελλάδα επανέλαβε «την ακλόνητη αλληλεγγύη της προς τον ουκρανικό λαό».

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας «για μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη και στις σχετικές ειρηνευτικές προσπάθειες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ