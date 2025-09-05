Ειδήσεις | Ελλάδα

Η Ελλάδα στη ΓΣ ΟΗΕ: Αλληλεγγύη προς την Ουκρανία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η Ελλάδα στη ΓΣ ΟΗΕ: Αλληλεγγύη προς την Ουκρανία
Επίσης, καταδίκασε «τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Κατά τη συζήτηση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για την κατάσταση στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας από τη Ρωσία, η Ελλάδα επανέλαβε «την ακλόνητη αλληλεγγύη της προς τον ουκρανικό λαό».

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας «για μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη και στις σχετικές ειρηνευτικές προσπάθειες».

Επίσης, καταδίκασε «τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έρικ Τεν Χαγκ: Η τρελή αποζημίωση για μόλις 62 ημέρες στον πάγκο της Λεβερκούζεν

H Porsche πρόλαβε την Tesla στην κούρσα για την ασύρματη φόρτιση μπαταρίας

Δεύτερη ευκαιρία για τα vouchers σε παιδικούς σταθμούς: Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια

tags:
Ελλάδα
Ουκρανία
ΟΗΕ
Πόλεμος

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider