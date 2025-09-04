Ζελένσκι: Οι σύμμαχοι έχουν ένα γενικό πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο και οι σύμμαχοι του έχουν την ίδια θεώρηση του γενικού πλαισίου για τις εγγυήσεις ασφαλείας, κατά της μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας και ότι περισσότερες από εικοσιτέσσερις χώρες διερευνούσαν συγκεκριμένα το ρόλου που θα μπορούν να παίξουν .

Περίπου 30 δυτικοί ηγέτες είχαν συνομιλίες με τον Ζελέσνκι στο Παρίσι για τις πιθανές δεσμεύσεις που θα ενισχύσουν την άμυνα του Κιέβου μετά από οποιαδήποτε πιθανή εκεχειρία με την Ρωσία.

«Κατανοούμε ποιο πρέπει να είναι το θεμέλιο για τις πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας. Υπάρχει ένα βασικό πλαίσιο» είπε ο Ζελέσνκι κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Τα μέλη της Συμμαχίας των Προθύμων, στην οποία δεν περιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν συνομιλίες επί μήνες σε διάφορα επίπεδα για να προσδιορίσουν την δική τους πιθανή στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, ώστε να βοηθήσουν στην αποτροπή της Ρωσίας, εάν και όταν υπάρξει τελική εκεχειρία.

Ο Ζελέσνκι ο οποίος είπε ότι 26 χώρες έχουν δηλώσει την ετοιμότητα τους, πρόσθεσε ότι καταρτίζονται έγγραφα με τον κάθε συμμετέχοντα να περιγράφει την φύση της δικής τους δέσμευσης .

Είπε ότι δεν είναι έτοιμος να αποκαλύψει τον αριθμό των στρατευμάτων που ενδέχεται να ενταχθούν σε μια δύναμη που θα πραγματοποιεί περιπολίες από ξηρά, θάλασσα ή από αέρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ