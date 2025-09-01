Κομισιόν: Χαιρετίζει τον κώδικα δεοντολογίας για αξιόπιστες αξιολογήσεις τουριστικών καταλυμάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε το νέο κώδικα δεοντολογίας για τις διαδικτυακές αξιολογήσεις για τα τουριστικά καταλύματα που εγκρίθηκε σήμερα, ως ένα «σημαντικό βήμα για αξιόπιστες αξιολογήσεις των τουριστικών καταλυμάτων».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε το νέο κώδικα δεοντολογίας για τις διαδικτυακές αξιολογήσεις για τα τουριστικά καταλύματα που εγκρίθηκε σήμερα, ως ένα «σημαντικό βήμα για αξιόπιστες αξιολογήσεις των τουριστικών καταλυμάτων».

Ο Κώδικας δεοντολογίας που εγκρίθηκε σήμερα από παράγοντες του τουριστικού οικοσυστήματος της ΕΕ, αποσκοπεί κατά την Επιτροπή, στην επίτευξη «μεγαλύτερης διαφάνειας και αξιοπιστίας των διαδικτυακών αξιολογήσεων για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού». Σύμφωνα με την Επιτροπή, αυτή η πρωτοβουλία θα βοηθήσει στη διάκριση μεταξύ των αυθεντικών κριτικών από τους επισκέπτες που έχουν εμπειρία με ένα τουριστικό κατάλυμα από εκείνους που δεν έχουν, καθιστώντας τους τουρίστες πιο ενημερωμένους κατά την κράτηση των διακοπών τους.

Ο κώδικας δεοντολογίας, ο οποίος δρομολογήθηκε από την ΕΕ, δημιουργήθηκε από κοινού από ενδιαφερόμενα μέρη του τουριστικού οικοσυστήματος, ιδίως παρόχους καταλυμάτων και διαδικτυακές πλατφόρμες.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας, επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, δήλωσε: «Οι αξιόπιστες διαδικτυακές αξιολογήσεις είναι απαραίτητες για την εμπιστοσύνη στον τουρισμό. Με αυτόν τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας, ανεβάζουμε τον πήχη σε όλη την Ευρώπη, διασφαλίζοντας ότι μόνο οι γνήσιοι επισκέπτες μπορούν να αφήσουν σχόλια. Αυτό σημαίνει σαφέστερες, δικαιότερες, πιο αξιόπιστες, πιο διαφανείς και πιο αξιόπιστες πληροφορίες για όλους. Είναι μια νίκη για τους ταξιδιώτες, μια νίκη για τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων και ένα βήμα προς τα εμπρός για έναν πιο ανθεκτικό τουριστικό τομέα».

Μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών που συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του Κώδικα Δεοντολογίας είναι το υπουργείο Τουρισμού της Ελλάδας, τουριστικοί εθνικοί φορείς άλλων χωρών της ΕΕ, καθώς και εταιρείες κολοσσοί όπως η Airbnb, η Booking.com και η BravoNext SA (lastminute.com group).