Ντερ Λάιεν: Η Πολωνία θα είναι η πιο ωφελημένη απ' το SAFE

Η νέα επενδυτική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύψους 150 δισ. ευρώ (ή $175 δισ.), για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας του μπλοκ, θα ωφελήσει περισσότερο την Πολωνία, δήλωσε την Κυριακή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η Πολωνία θα είναι ο μεγαλύτερος δικαιούχος αυτής της κοινής επένδυσης για κοινές αμυντικές προμήθειες», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν. Η Επιτροπή θα προετοιμάσει έναν οδικό χάρτη για το πώς θα επενδυθούν τα επιπλέον κονδύλια για την άμυνα τις επόμενες εβδομάδες και θα τον συζητήσει με τις εθνικές κυβερνήσεις τον Οκτώβριο, πρόσθεσε, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το λεγόμενο πρόγραμμα "Δράση Ασφαλείας για την Ευρώπη" (SAFE) αποτελεί μέρος της προσπάθειας της ΕΕ να ενισχύσει την αμυντική της ετοιμότητα μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία το 2022 και εν μέσω ανησυχιών για τις δεσμεύσεις ασφαλείας των ΗΠΑ προς την ήπειρο υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η φον ντερ Λάιεν, σε περιοδεία σε επτά χώρες της ανατολικής πλευράς της ΕΕ, μίλησε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου στα οχυρωμένα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Ο Πολωνός Πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε ότι η Πρόεδρος της Κομισιόν αρνήθηκε να ακυρώσει ή να μετακινήσει τη συνέντευξη Τύπου σε άλλη τοποθεσία, παρά τις σχετικές συστάσεις, εν μέσω αναφορών για παρουσία Λευκορώσων στρατιωτών στην περιοχή. «Μου είπε αυτό που ήθελα να ακούσω: "μηδενικές υποχωρήσεις, κανείς δεν θα μας εκφοβίσει"», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Η Πολωνία, μέλος του ΝΑΤΟ και γειτονική χώρα της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δαπανά τα περισσότερα για την άμυνα στην ΕΕ σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας της, με ετήσιες δαπάνες που αγγίζουν σχεδόν το 5% του ΑΕΠ. Αυτές οι δαπάνες έχουν αυξήσει το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας, το οποίο είναι πλέον από τα υψηλότερα στην ΕΕ των 27.

Τα μέλη του ΝΑΤΟ πετυχαίνουν τον στόχο του 2% στις αμυντικές δαπάνες - Πλέον στοχεύουν στο 5%

Δεκαεννέα χώρες της ΕΕ έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη χορήγηση δανείων μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου SAFE. Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την παραγωγή των αμυντικών ικανοτήτων που χρειάζεται περισσότερο η Ευρώπη, όπως μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), κυβερνοάμυνα, πυραυλικά συστήματα και μια ευρωπαϊκή αντιπυραυλική ασπίδα, καθώς η Ένωση επιταχύνει τις προσπάθειες για τη δημιουργία μιας στρατιωτικής αποτρεπτικής ισχύος ικανής να αντισταθεί στη Ρωσία.

Τον Ιούνιο, τα μέλη του ΝΑΤΟ συμφώνησαν στην αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, έπειτα από επανειλημμένες επικρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς τους Ευρωπαίους συμμάχους για ανεπαρκείς δαπάνες στον τομέα της ασφάλειας. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του ΝΑΤΟ, τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας αναμένεται να δαπανήσουν πάνω από 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια για την άμυνα το 2025.

