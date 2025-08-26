Βελτιωμένη η εικόνα στη φωτιά στην Κάντζα - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 16:00 κοντά σε κατοικημένη και βιομηχανική περιοχή, έχει σχεδόν οριοθετηθεί.

Πολύ καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αγίας Μαρίνας στην Κάντζα Αττικής. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 16:00 κοντά σε κατοικημένη και βιομηχανική περιοχή, έχει σχεδόν οριοθετηθεί.

Στο μεταξύ ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στο σημείο επιχειρούν 167 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 48 οχήματα και εθελοντές, ενώ κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής.

Σημειώνεται ότι, νωρίτερα εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προκειμένου όσοι βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιοπαναγιά Παιανίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της πυρκαγιάς, η Αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Παλαιοπαναγιάς από το ύψος της οδού Ανοίξεως και στη συμβολή της με τον παράδρομο της Αττικής Οδού.