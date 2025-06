Σμύρνη: Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η μάχη με τις φλόγες - «Βρέχει» στάχτη σε Ανατολικό Αιγαίο και Κρήτη

Συνεχίζεται η μάχη της Πυροσβεστικής με την πύρινη λαίλαπα που καίει για δεύτερη διαδοχική ημέρα τα παράλια της Τουρκίας, με τις πυρκαγιές να έχουν τόσο μεγάλη ισχύ που «βρέχει» στάχτη στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Συνεχίζεται η μάχη της Πυροσβεστικής με την πύρινη λαίλαπα που καίει για δεύτερη διαδοχική ημέρα στα παράλια της Τουρκίας, με το έργο των πυροσβεστών να δυσχεραίνεται από τους ισχυρούς ανέμους, ενώ οι πυρκαγιές έχουν τόσο μεγάλη ισχύ που «βρέχει» στάχτη στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς και την Κρήτη.

Ειδικότερα, στη διάρκεια της νύχτας προστέθηκαν τουλάχιστον 44 εστίες στις δεκάδες πυρκαγιές που μαίνονται νοτιοδυτικά της επαρχίας της Σμύρνης. Οι σειρήνες στο Αϊδίνιο ηχούσαν κάθε 15 λεπτά, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης καθώς οι άνεμοι που έφταναν τα 117 χιλιόμετρα την ώρα καθήλωσαν τα ελικόπτερα αφήνοντας μόνο δύο αεροσκάφη να κάνουν ρίψεις, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Σουλεϊμάν Ελμπάν. «Την Κυριακή ξέσπασαν 77 νέες πυρκαγιές στην Τουρκία» συμπλήρωσε, όπως μεταδίδει το CNN Turk.

Πέντε συνοικίες εκκενώθηκαν στην περιοχή του Σεφεριχισάρ, όπου η φωτιά απειλεί σπίτια. O Υπουργός Γεωργίας και Δασοκομίας Ιμπραήμ Γιουμακλί δήλωσε ότι ξέσπασαν συνολικά 9 μεγάλες πυρκαγιές στη Σμύρνη, το Ντενιζλί, τη Μανίσα και το Αϊδίνιο και είπε: «Έχουμε 3 σοβαρές πυρκαγιές στη Σμύρνη. Οι παρεμβάσεις μας θα συνεχιστούν. Προς το παρόν έχουν εκκενωθεί 4 χωριά και 2 γειτονιές».

Ο Γιουμακλί δήλωσε ότι στις περιοχές Κουγιουτσάκ και Ντογάνμπεη της Σμύρνης σημειώθηκαν αναζωπυρώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαιτίας ανέμων ταχύτητας 40-50 χλμ/ώρα και ότι τέσσερα χωριά και δύο συνοικίες εκκενώθηκαν.

Ελικόπτερα, πυροσβεστικά αεροσκάφη και άλλα οχήματα, καθώς και περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις προσπάθειες κατάσβεσης, ανέφερε ο υπουργός μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Σμύρνη.

Παράλληλα, οι Αρχές ενημέρωσαν πως προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Μπούτζα, την ώρα που η «μάχη» με τις φλόγες στην περιοχή μαίνεται. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τούντς «συνελήφθη ένας ύποπτος με την κατηγορία ότι ξεκίνησε τη φωτιά με βενζίνη. Mέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα για τις δασικές πυρκαγιές.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Κρήτη δέχτηκε πολλές κλήσεις το βράδυ της Κυριακής 29/6 από πολίτες που ανησυχούσαν για την μυρωδιά και τον καπνό στην ατμόσφαιρα, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία και αναστάτωση στον κόσμο.

Νωρίτερα είχαν γίνει αναφορές πως ο καπνός είχε κατακλύσει την ατμόσφαιρα διάφορων νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και κυρίως της Πάτμου.

Η δασική πυρκαγιά μεταξύ του Kuyucak στην περιοχή Menderes της Σμύρνης και των συνοικιών Orhanlı απειλεί κατοικημένες περιοχές. Οι φλόγες έχουν φτάσει στη συνοικία Yeni Orhanlı του Seferihisar και στις συνοικίες Cumhuriyet και Atatürk στην περιοχή Ürkmez. Υπάρχουν ήδη αναφορές για καταστροφές σε σπίτια. Δεκάδες πολίτες απομακρύνθηκαν από την περιοχή.

BREAKING: The fire has reached residential areas in the Payamlı neighbourhood of Seferihisar, İzmir in Turkey. The situation is rapidly escalating and has become critical. pic.twitter.com/Z4wsmKfLiW

Μια άλλη πυρκαγιά, που ξέσπασε σε μια χωματερή στο Γκαζιεμίρ, 13 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης της Σμύρνης, επεκτάθηκε σε δασική έκταση και απειλεί τη βιομηχανική ζώνη του Οτοκέντ, όπου έχουν την έδρα τους πολλές αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι NTV, μία από αυτές κάηκε.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Σμύρνης, Σουλεϊμάν Ελμπάν, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, ενώ επιχειρούν 1.113 άτομα με 122 πυροσβεστικά οχήματα, 74 υδροφόρες και 84 χωματουργικά μηχανήματα.

Massive Fires in Turkey



The Minister İbrahim Yumaklı recently stated that there are 77 acvive Forrest fires, and nine of the fires are currently extremely large.



The Manisa Akhisar, İzmir Kuyucak, and Doğanbey fires are still out of control.#Turkey #Fires #izmir pic.twitter.com/QDIe3wToRE

— Chyno News (@ChynoNews) June 29, 2025