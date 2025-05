FEANTSA Forum 2025: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Emfasis Non-Profit

Η Αθήνα γίνεται φέτος το επίκεντρο για τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές εξελίξεις στη στεγαστική πολιτική και την καταπολέμηση της αστεγίας.

Η Αθήνα γίνεται φέτος το επίκεντρο για τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές εξελίξεις στη στεγαστική πολιτική και την καταπολέμηση της αστεγίας. Στις 13 και 14 Μαΐου 2025, η πόλη φιλοξενεί για πρώτη φορά το FEANTSA Forum, το μεγαλύτερο συνέδριο του ευρωπαϊκού οργανισμού FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless). Περισσότεροι από 400 ειδικοί από 30 χώρες συναντιούνται για να μοιραστούν καλές πρακτικές και να χαράξουν κοινή στρατηγική σε θέματα αστεγίας.

Στη διάρκεια του Forum, ευρωπαϊκοί φορείς, εμπειρογνώμονες, οργανώσεις πεδίου και θεσμικοί παράγοντες θα εξετάσουν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη στέγαση, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις πολιτικές καταπολέμησης της αστεγίας, μέσα από το πρίσμα των νέων κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων.

Η κα Μαρία Καρρά, συνιδρύτρια της Emfasis Non-Profit και εκπρόσωπος της FEANTSA στην Ελλάδα, θα συμβάλλει στο διάλογο για την αντιμετώπιση της αστεγίας, μεταφέροντας την εμπειρία της Emfasis και τις ανάγκες που καταγράφονται καθημερινά στο πεδίο. «Είναι τιμή μας να φιλοξενούμε στην Αθήνα το FEANTSA Forum και να αναδείξουμε τις ιδιαιτερότητες, αλλά και τις μεγάλες δυνατότητες της χώρας μας στην αντιμετώπιση της αστεγίας», τονίζει η κυρία Καρρά.

Στο πλαίσιο του Forum, η Emfasis Non-Profit θα πραγματοποιήσει ένα Media Roundtable την Πέμπτη 15 Μαΐου, στις 15:00 στο President Hotel (Λ. Κηφισίας 43, Αθήνα), όπου θα υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων με ευρωπαίους εκπροσώπους του τομέα και ενημέρωσης για τα συμπεράσματα του Forum και τις εξελίξεις που διαμορφώνονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο Roundtable θα μιλήσουν ο κύριος Freek Spinnewijn, Διευθυντής της FEANTSA, η κυρία Ruth Owen, Αναπληρώτρια Διευθύντρια της FEANTSA και η κυρία Μαρία Καρρά, συνιδρύτρια της Emfasis Non-Profit και εκπρόσωπος της FEANTSA στην Ελλάδα.

Δηλώστε συμμετοχή έως τη Δευτέρα 12 Μαΐου 2025. Λόγω περιορισμένων θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Εναλλακτικά, μπορείτε να αποστείλετε τις ερωτήσεις σας ώστε να τεθούν στη συζήτηση.

Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες πρόγραμμα του Forum: https://www.feantsa.org/en/event/2025/05/13/