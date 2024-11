Ζαχαράκη: Έρχεται ο έξυπνος ψηφιακός βοηθός για την οικογένεια – Η χρήση της AI στο δημογραφικό πρόβλημα

«H Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της πολιτικής του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αλλά και του Εθνικού Σχεδίου για το Δημογραφικό», τόνισε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο 3ο GenAI Summit SE Europe - Transforming HR with GenAI: Future-Proofing Workforce Management.

Η Σοφία Ζαχαράκη επισήμανε ότι εκτός από τη χρήση του ΑΙ κατά τον σχεδιασμό της πολιτικής, τα εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να παρέχουν βέλτιστη και προσωποποιημένη πληροφόρηση στους πολίτες σχετικά με τις παροχές, τα προγράμματα και τις δράσεις του ΥΚΟΙΣΟ. «Σχεδιάζουμε έναν έξυπνο ψηφιακό βοηθό για την οικογένεια, όπου ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να βρει κάθε οικογενειακή παροχή από επιδόματα μέχρι βρεφονηπιακούς σταθμούς στην γειτονιά τους. Το "all about my child" θα προσφέρει στους γονείς και στην οικογένεια, συγκεντρωμένη, ευκρινή και πλήρη πληροφόρηση. Αντίστοιχη λογική έχει και η ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα για την στέγαση, όπου κάθε πολίτης θα μπορεί γρήγορα και απλά να ενημερωθεί για όλες τις διαθέσιμες στεγαστικές παροχές που ταιριάζουν στο προφίλ του» υπογράμμισε η υπουργός, διευκρινίζοντας ότι στο πλαίσιο του ψηφιακού εγγραμματισμού, υλοποιείται και πρόγραμμα ψηφιακής κατάρτισης 3.600 ηλικιωμένων και 2.800 Ατόμων με Αναπηρία.

Με τη χρήση της ΑΙ το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σχεδιάζει ήδη τα νέα σύγχρονα προγράμματά του, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να επεξεργαστεί μεγάλα σύνολα δεδομένων, να εντοπίσει μοτίβα και τάσεις στις κοινωνικές ανάγκες. «Παράλληλα με τη χρήση αλγορίθμων πρόβλεψης» τόνισε χαρακτηριστικά η υπουργός, «μπορούμε να παρέμβουμε εγκαίρως, πριν τα προβλήματα ενταθούν, για παράδειγμα με τον εντοπισμό των πληθυσμών εκείνων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή αποκλεισμού. Ή να σχεδιάσουμε υπηρεσίες και εξατομικευμένα προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε πολίτη. Ενδεικτικά αναφέρω τη βελτίωση της προσβασιμότητας ιδιαίτερα για άτομα με αναπηρίες, παράλληλα με άλλα προγράμματα, πχ των λειτουργικών ανακαινίσεων σε σπίτια και εργασιακούς χώρους ατόμων με αναπηρία».

Όπως τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη, υλοποιείται από το ΥΚΟΙΣΟ έργο τεχνικής βοήθειας για την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και εργασιακή ένταξη των δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Το έργο άρχισε τον Σεπτέμβριο του 2024, θα διαρκέσει δύο χρόνια, συμμετέχουν το Βέλγιο και η Ισπανία, με την υποστήριξη του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από την DG Reform. «Τι ακριβώς κάνουμε με το συγκεκριμένο έργο; Αναζητούμε πηγές δεδομένων, τα αναλύουμε και στη συνέχεια με τη χρήση του ΑΙ θέλουμε να κάνουμε καλύτερη αντιστοίχιση των δικαιούχων με θέσεις εργασίας» διευκρίνισε η Σοφία Ζαχαράκη.

AI και Δημογραφικό

Ιδιαίτερη μνεία έκανε η υπουργός για τη χρήση AI στο δημογραφικό πρόβλημα και στους τρόπους που μπορεί να συνεισφέρει για την ανάλυση, πρόβλεψη και βελτιστοποίηση των στρατηγικών. «Το δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο περιλαμβάνει τη γήρανση του πληθυσμού, τη μείωση των γεννήσεων και τις επιπτώσεις στη βιωσιμότητα των κοινωνικών και οικονομικών δομών, μπορεί να αντιμετωπιστεί με στοχευμένες παρεμβάσεις βασισμένες σε δεδομένα» τόνισε χαρακτηριστικά η Σοφία Ζαχαράκη και ανέλυσε τους τρόπους που μπορεί η ΑΙ να βοηθήσει.

- Πρόβλεψη πληθυσμιακών αλλαγών: Η AI μπορεί να αναλύσει ιστορικά δεδομένα και να προβλέψει δημογραφικές τάσεις, όπως η μείωση ή αύξηση του πληθυσμού σε διαφορετικές περιοχές, η γήρανση του πληθυσμού και οι τάσεις γονιμότητας.

- Περιφερειακές αναλύσεις: Εντοπίζει γεωγραφικές περιοχές που χρειάζονται προτεραιότητα σε πολιτικές στήριξης λόγω ταχύτερων αλλαγών στη σύνθεση του πληθυσμού.

- Στήριξη Πολιτικών Γονιμότητας και Οικογένειας

- Στοχευμένα προγράμματα: Με τη χρήση AI, μπορούν να εντοπιστούν ομάδες που αντιμετωπίζουν οικονομικά ή κοινωνικά εμπόδια στην απόκτηση παιδιών και να σχεδιαστούν στοχευμένα μέτρα, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις, επιδόματα ή υποδομές για παιδιά.

- Βελτίωση προσβασιμότητας σε υπηρεσίες

- Υποστήριξη Ηλικιωμένων

- Έξυπνη υγεία: AI εφαρμογές μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία συστημάτων υγείας που παρακολουθούν και υποστηρίζουν την υγεία ηλικιωμένων σε πραγματικό χρόνο, μειώνοντας το βάρος στις υποδομές υγείας.

- Εξατομικευμένη φροντίδα: Η AI μπορεί να προσφέρει λύσεις όπως έξυπνες συσκευές που υποστηρίζουν την ανεξάρτητη διαβίωση, ανιχνεύοντας πτώσεις ή ιατρικές ανάγκες.

- Πρόβλεψη αναγκών συνταξιοδότησης: Αναλύει δεδομένα συνταξιοδοτικών ταμείων και εκτιμά πόρους που απαιτούνται για τη στήριξη του αυξανόμενου αριθμού συνταξιούχων.

- Στήριξη ενεργών ηλικιωμένων: Εργαλεία AI μπορούν να ενισχύσουν τη συμμετοχή των ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας μέσω ευέλικτων θέσεων εργασίας ή διαρκούς εκπαίδευσης.

- Προσομοιώσεις πολιτικών: Η AI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μοντέλων προσομοίωσης που αξιολογούν τη μακροπρόθεσμη επίδραση διαφορετικών πολιτικών για το δημογραφικό πρόβλημα.

- Καμπάνιες ευαισθητοποίησης: Με εργαλεία ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, μπορούν να σχεδιαστούν αποτελεσματικές επικοινωνιακές καμπάνιες για την προώθηση της σημασίας της οικογένειας ή των δυνατοτήτων για εργασία-οικογενειακή ισορροπία.

- Εκπαίδευση και Εργασιακή Ανάπτυξη

- Προβλέψεις για την αγορά εργασίας: Η AI μπορεί να βοηθήσει στην ανάλυση των επιπτώσεων του δημογραφικού προβλήματος στην αγορά εργασίας, εντοπίζοντας επαγγέλματα που κινδυνεύουν από ελλείψεις και σχεδιάζοντας προγράμματα κατάρτισης.

«Η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στον σχεδιασμό πολιτικών για το δημογραφικό μπορεί να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των κοινωνικών δομών και να στηρίξει έναν πιο ισορροπημένο πληθυσμιακό σχεδιασμό» τόνισε καταλήγοντας η Σοφία Ζαχαράκη.

