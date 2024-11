Η Γούπι Γκόλντμπεργκ λάνσαρε το πρώτο κανάλι για τον γυναικείο αθλητισμό

Ένα ιστορικό βήμα για την προβολή των γυναικείων αθλημάτων έκανε η Γούπι Γκόλντμπεργκ, ιδρύοντας το πρώτο κανάλι στον κόσμο που θα είναι 24/7 αφιερωμένο στον γυναικείο αθλητισμό.

Ένα ιστορικό βήμα για την προβολή των γυναικείων αθλημάτων έκανε η Γούπι Γκόλντμπεργκ, ιδρύοντας το πρώτο κανάλι στον κόσμο που θα είναι 24/7 αφιερωμένο στον γυναικείο αθλητισμό. Το All Women’s Sports Network (AWSN), όπως θα ονομάζεται το κανάλι, θα δώσει για πρώτη φορά την ευκαιρία σε σπουδαίες αθλήτριες σε ολόκληρο τον πλανήτη, να παρουσιάσουν τα επιτεύγματά τους που συχνά επισκιάζονται, και να πάρουν την προβολή που τους αξίζει.

The WNBL welcomes a new fan, Whoopi Goldberg.

The All Women's Sports Network - @awsntv, owned by Goldberg, has bought the rights to broadcast the WNBL in over 65 countries, and is officially live today!

Story ➡️ https://t.co/mRBBEy6KVZ#WeAreWNBL pic.twitter.com/9QwNeifahZ

— WNBL (@WNBL) November 14, 2024