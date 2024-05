Σλοβακία: Απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού Ρ. Φίτσο - Νοσηλεύεται «μεταξύ ζωής και θανάτου»

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο τραυματίστηκε από πυροβολισμούς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Τελευταία ενημέρωση 17.55

Σε κρίσιμη κατάσταση «μεταξύ ζωής και θανάτου» νοσηλεύεται ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα από πυροβολισμό αγνώστου άντρα μετά το πέρας συνεδρίασης της σλοβακικής κυβέρνησης στην πόλη Χάντλοβα έξω από την Μπρατισλάβα, όπως μετέδωσε το πρωθυπουργικό γραφείο.

Στην επίσημη σελίδα του Σλοβάκου πρωθυπουργού αναφέρεται ότι ο Φίτσο δέχθηκε «πολλές σφαίρες» από έναν άνδρα σήμερα το μεσημέρι καθώς έβγαινε από ένα κτίριο έπειτα από συνεδρίαση της κυβέρνησης.

Ο Ρόμπερτ Φίτσο διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά την μεταφορά του στο νοσοκομείο της πόλης Χάντλοβα μετά την απόπειρα δολοφονίας του, δήλωσε στο Reuters μια εκπρόσωπος του νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι έγινε απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο. «Μπορώ να επιβεβαιώνω ότι έγινε απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού», ανέφερε ο εκπρόσωπος χωρίς να δώσει περαιτέρω στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του Φίτσο.

Μάρτυρας του Reuters δήλωσε ότι άκουσε αρκετούς πυροβολισμούς και ότι είδε έναν άνδρα να συλλαμβάνεται από την αστυνομία. Κατά τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό σταθμό TA3 ακούστηκαν τέσσερις πυροβολισμοί και ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας χτυπήθηκε στην κοιλιά.

The Prime Minister of Slovakia, Robert Fico has been Shot during an Assassination Attempt in the Town of Handlova; the Shooter was Detained by Police, as Fico was taken to a Local Hospital with his Condition currently Unknown. pic.twitter.com/a2053J9AtN

— OSINTdefender (@sentdefender) May 15, 2024