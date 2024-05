Süddeutsche Zeitung: «Σκιώδης στόλος» του Πούτιν στον Λακωνικό Κόλπο

«Ο σκιώδης στόλος του Πούτιν» είναι ο τίτλος σε εκτενές ρεπορτάζ της Süddeutsche Zeitung, που αναφέρεται στη μετάγγιση ρωσικού πετρελαίου σε πλοία αδιευκρίνιστων στοιχείων στα ανοιχτά του Λακωνικού Κόλπου, με προφανή στόχο την παράκαμψη των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία.

Το ρεπορτάζ ξεκινάει σε ένα καφενείο στο χωριό Αγερανός, κοντά στο Γύθειο, όπου οι λιγοστοί κάτοικοι συζητούν για τα φώτα των δεξαμενόπλοιων που φαίνονται στον ορίζοντα. Κάποιοι επιχειρούν να καταγράψουν τις κινήσεις τους. Όπως σημειώνει η εφημερίδα του Μονάχου, τα τάνκερ βρίσκονται «σε απόσταση τουλάχιστον έξι ναυτικών μιλίων από τις ακτές, άρα σε διεθνή ύδατα. Εκεί διεκπεραιώνουν τις σκιώδεις συναλλαγές με το πετρέλαιο, στο οποίο η Δύση έχει επιβάλει κυρώσεις. STS-Transfer αποκαλείται αυτό που συμβαίνει στην ορολογία του κλάδου, δηλαδή μετάγγιση ship to ship. Το πετρέλαιο μεταφέρεται από το ένα πλοίο στο άλλο και από εκεί στις θάλασσες του κόσμου».

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα «οι ειδικοί του Center for the Study of Democracy εκτιμούν ότι έως και το 25% του διυλισμένου πετρελαίου που εισάγει η Ευρώπη, εξακολουθεί να προέρχεται από τη Ρωσία. Η εταιρεία συμβούλων Windward υπολογίζει ότι o σκιώδης στόλος του Πούτιν περιλαμβάνει πλέον 1.400 πλοία (…) Σε βιντεοκλήση ο Κρέιγκ Κένεντυ, ερευνητής του Χάρβαρντ που ασχολείται με την ενεργειακή πολιτική της Ρωσίας, κάνει λόγο για έναν 'στόλο παράκαμψης των κυρώσεων'. Λέει ότι από το καλοκαίρι του 2022 η Μόσχα, παράλληλα με την κρατική ναυτιλιακή εταιρεία Sowkomflot, έχει δημιουργήσει αυτόν τον στόλο, αγοράζοντας ή ναυλώνοντας δεξαμενόπλοια».

Πηγή: DW