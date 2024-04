Πέθανε ο O.J. Simpson

Ο O. J. Simpson, πρώην ποδοσφαιριστής και πρωταγωνιστής της περίφημης δίκης για τον φόνο της πρώην συζύγου του, Nicole Brown Simpson, και του φίλου της, Ron Goldman, της λεγόμενης «δίκης του αιώνα», έφυγε σήμερα από τη ζωή, αφού έχασε τη μάχη με τον καρκίνο.

Ο O. J. Simpson, πρώην σταρ του NFL που τη δεκαετία του '90 πρωταγωνίστησε στην περίφημη δίκη για τον φόνο της πρώην συζύγου του, Nicole Brown Simpson, και του φίλου της, Ron Goldman, έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, αφού έχασε τη μάχη με τον καρκίνο.

Αν και το 1995 ο O.J. Simpson απέφυγε την καταδίκη κάνοντας με το περίφημο τέχνασμα με το γάντι, δεν «γλίτωσε» εν τέλει και χρόνια μετά, το 2008 καταδικάστηκε σε 33 χρόνια για απαγωγή και ένοπλη ληστεία.

Ο Simpson φέρεται να πάλευε με τον καρκίνο του προστάτη τα τελευταία χρόνια και η υγεία του χειροτέρεψε το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Παρακάτω η ανακοίνωση της οικογένειας του στο X.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.

He was surrounded by his children and grandchildren.

During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.

-The Simpson Family

— O.J. Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024