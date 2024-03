Επανήλθαν Facebook, Instagram και Messenger - Το ειρωνικό σχόλιο Μασκ

Ο Downdetector κατέγραψε έως 580.000 αναφορές χρηστών για το Facebook και έως 92.000 για το Instagram.

Τελευταία Ενημέρωση 18.58

Επανήλθαν σε λειτουργία πριν λίγα λεπτά το Facebook και το Messenger, έπειτα από τη βλάβη που αντιμετώπισαν νωρίς το απόγευμα. Παρόλα αυτά, παραμένει μη πλήρως λειτουργική η περιήγηση κι η επικοινωνία μέσω της εφαρμογής του Instagram.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα μεγάλα προβλήματα παρατηρήθηκαν στη λειτουργία των εφαρμογών της Meta (Facebook, Instagram και Messenger). Χιλιάδες ήταν οι αναφορές που το επιβεβαίωσαν από χρήστες σε διάφορα σημεία του πλανήτη.

Τα παραπάνω μέσα κοινωνικής δικτύωσης όχι μόνο δεν «άνοιγαν», αλλά οι χρήστες υποστήριξαν ότι δεν είχαν καν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.

Συγκεκριμένα, οι εφαρμογές «πέταξαν» τους χρήστες λίγο μετά τις 17.00, ενώ όσοι προσπάθησαν να επανασυνδεθούν έλαβαν μήνυμα για σφάλμα σύνδεσης.

Σημειώνεται πως σχεδόν 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία από τις πλατφόρμες του κολοσσού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp) κάθε μήνα.

«Είμαστε ενήμεροι ότι οι χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες μας. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Άντι Στόουν, εκπρόσωπος του ομίλου.

Ο Downdetector κατέγραψε έως 580.000 αναφορές χρηστών για το Facebook και έως 92.000 για το Instagram, ωστόσο ο ιστότοπος έδειχνε αξιοσημείωτη μείωση των αναφορών λιγότερο από μία ώρα μετά την έναρξη της διακοπής λειτουργίας.

«Είμαστε ενήμεροι για ένα πρόβλημα που επηρεάζει τη σύνδεση με το Facebook. Οι ομάδες των μηχανικών μας προσπαθούν εντατικά να επιλύσουν το πρόβλημα όσο το δυνατόν γρηγορότερα», δήλωσε ο καλιφορνέζικος όμιλος στον ιστότοπό του, καταγράφοντας ενδεχόμενα προβλήματα.

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.

— Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024