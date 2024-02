Χίλια τρακτέρ «πολιορκούν» τις Βρυξέλλες - Φωτιές και συνθήματα από τους αγρότες

Οι αγρότες άναψαν φωτιές και χτύπησαν τις κόρνες τους, κάνοντας σαφές πως θέλουν να ακουστούν τα αιτήματά τους από τους ηγέτες της ΕΕ.

Πάνω από χίλια τρακτέρ με οργισμένους αγρότες έχουν αποκλείσει σήμερα δρόμους στις Βρυξέλλες, γύρω από το χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής των 27, με φόντο το θυμό του αγροτικού κόσμου για την ευρωπαϊκή πολιτική.

Εκτόξευσαν σήμερα αυγά και πέτρες εναντίον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, ανάβοντας φωτιές κοντά στο κτίριο και ρίχνοντας πυροτεχνήματα για να ασκήσουν πίεση στη σύνοδο κορυφής των ευρωπαίων ηγετών να κάνει περισσότερα για να τους βοηθήσει με τους φόρους και τα αυξανόμενα κόστη.

Διαδηλωτές προσπάθησαν να ρίξουν τους φράκτες που είχε υψώσει η αστυνομία μπροστά από το κοινοβούλιο -λίγα τετράγωνα από το χώρο διεξαγωγής της συνόδου κορυφής-, όμως οι αστυνομικοί τους απώθησαν με εκτοξευτήρες νερού. Οι αστυνομικοί έκαναν επίσης χρήση δακρυγόνων.

Τοπικός αξιωματούχος είπε ότι ένα άγαλμα στην πλατεία κοντά στο κοινοβούλιο, στην οποία συγκεντρώθηκαν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους, υπέστη ζημιές.

Μείζονες οδικές αρτηρίες στις Βρυξέλλες, την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν αποκλεισθεί από περίπου 1.300 τρακτέρ, σύμφωνα με εκτίμηση της αστυνομίας. Αγρότες από την Ιταλία, την Ισπανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν επίσης στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Προσωπικό των δυνάμεων ασφαλείας με εξάρτυση για την αντιμετώπιση ταραχών φυλάει τα φράγματα που έχουν στηθεί γύρω από το χώρο όπου συναντώνται οι ηγέτες στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Υπάρχουν χίλια τρακτέρ ή αγροτικά μηχανήματα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι οι αγρότες που διαδηλώνουν προέρχονται κυρίως από το Βέλγιο.

Protesting Belgian farmers have entered central Brussels in their tractors and are now heading toward the European Parliament.

Reports of first barricades and fires on the square (Lux) in front of the Parliament building.

Via @herqles_es pic.twitter.com/dDP4qPc9WR

— Visegrád 24 (@visegrad24) February 1, 2024