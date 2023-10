Πόλεμος στο Ισραήλ: Εκατοντάδες νεκροί & τραυματίες στη Λωρίδα της Γάζας - Κόβεται και η υδροδότηση

Περίπου 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν μέσα στη φτώχεια στη Λωρίδα της Γάζας, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή στην οποία το Ισραήλ έχει επιβάλει αυστηρό αποκλεισμό από το 2007.

Το Ισραήλ κλιμακώνει τα μέτρα του κατά της Λωρίδας της Γάζας, που ελέγχεται από το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, επιβάλλοντας στον θύλακα «πλήρη πολιορκία» στο πλαίσιο της οποίας θα απαγορεύονται οι εισαγωγές τροφίμων και καυσίμων, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ.

«Επιβάλλουμε πλήρη πολιορκία στη Γάζα», ανέφερε ο Γκαλάντ σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του. «Ούτε ηλεκτρικό, ούτε νερό, ούτε καύσιμα», υπογράμμισε, σχολιάζοντας ότι τα μέτρα αυτά λαμβάνονται στο πλαίσιο της μάχης του Ισραήλ εναντίον «αποκτηνωμένων ανθρώπων».

Περίπου 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν μέσα στη φτώχεια στη Λωρίδα της Γάζας, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή στην οποία το Ισραήλ έχει επιβάλει αυστηρό αποκλεισμό από το 2007.

Τουλάχιστον 560 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 2.900 έχουν τραυματισθεί στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον καταυλισμό προσφύγων της Τζαμπαλίγια στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Ο ισραηλινός υπουργός Υποδομών ανακοίνωσε σήμερα πως έδωσε εντολή να σταματήσει αμέσως η υδροδότηση της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ.

«Αυτό που γινόταν στο παρελθόν, δεν θα γίνεται πια στο μέλλον», έγραψε ο Ίσραελ Κατς σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ανακοινώνοντας τη διακοπή της υδροδότησης.

Το Κρεμλίνο κρίνει «υψηλό» τον κίνδυνο εμπλοκής «τρίτων δυνάμεων» στην σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του.

«Ο κίνδυνος εμπλοκής τρίτων δυνάμεων στη σύγκρουση αυτή είναι υψηλός», διευκρίνισε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, καλώντας να αρχίσει «διαδικασία διαπραγματεύσεων το ταχύτερο δυνατό», σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων Ria Novosti και Tass.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου αντιδρούσε στην είδηση ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν έδωσε εντολή για την μετακίνηση της δύναμης κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford στην ανατολική Μεσόγειο πιο κοντά στο Ισραήλ σε ένδειξη υποστήριξης στη χώρα.

Το Ισραήλ, στόχος αιφνίδιας επίθεσης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος της Χαμάς το Σάββατο από τη Λωρίδα της Γάζας, φοβάται εφεξής μήπως και άλλες οργανώσεις εξαπολύσουν επίσης επίθεση. Η λιβανέζικη Χεζμπολάχ, σύμμαχος της Χαμάς και του Ιράν, άνοιξε πυρ με οβίδες σε διαφιλονικούμενο τομέα στα σύνορα.

Η Χεζμπολάχ, μαύρο πρόβατο για το ισραηλινό κράτος, ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε αυτά τα πυρά «σε αλληλεγγύη με την παλαιστινιακή αντίσταση και τον παλαιστινιακό λαό».

Καταριανοί διαμεσολαβητές είχαν επείγουσες συνομιλίες με αξιωματούχους της Χαμάς σε μια προσπάθεια να διαπραγματευτούν την ελευθερία για γυναικόπαιδα από το Ισραήλ που απήχθησαν από την ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση και κρατούνται στη Γάζα σε αντάλλαγμα με την απελευθέρωση 36 Παλαιστινίων γυναικών και παιδιών από τις φυλακές του Ισραήλ, είπε μια πηγή στο Reuters.

Οι διαπραγματεύσεις, τις οποίες διεξάγει το Κατάρ σε συνεργασία με τις ΗΠΑ από το βράδυ του Σαββάτου, "εξελίσσονται θετικά" σύμφωνα με την πηγή, που έχει ενημερωθεί για το περιεχόμενό τους.

Αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις για σημαντική πρόοδο.

Το Κατάρ βρίσκεται σε επαφή με αξιωματούχους της Χαμάς στην Ντόχα και στη Γάζα, είπε η πηγή, από το Σάββατο που η ισλαμιστική οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ σκοτώνοντας περισσότερους από 700 Ισραηλινούς και συλλαμβάνοντας δεκάδες ομήρους.

«Οι κατηγορίες που συνδέονται με το ρόλο του Ιράν» στην επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ «βασίζονται σε πολιτικά κίνητρα», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη δεν επεμβαίνει «στις αποφάσεις που λαμβάνονται από άλλα έθνη, περιλαμβανομένης της Παλαιστίνης».

«Η αντίσταση του παλαιστινιακού έθνους έχει την ικανότητα, τη δύναμη και τη βούληση που είναι απαραίτητες για να αμυνθεί, να υπερασπιστεί το έθνος του και να επιχειρήσει να ανακτήσει τα χαμένα δικαιώματά του», δήλωσε ο Νασέρ Κανανί στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Τεχεράνη.

Για τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, «η αναφορά σε ρόλο του Ιράν έχει στόχο να αποσπάσει την προσοχή της κοινής γνώμης και να δικαιολογήσει ενδεχόμενες επόμενες ενέργειες» του Ισραήλ.

«Οι κατηγορίες και οι δηλώσεις που συνδέονται με το ρόλο του Ιράν είναι βασισμένες σε πολιτικά κίνητρα και έχουν στόχο να δικαιολογήσουν τη βαριά ήττα του σιωνιστικού καθεστώτος και να διορθώσουν την κακή εικόνα του», επέμεινε.

«Δεν έχουμε κανένα ρόλο στη λήψη αποφάσεων κανενός κράτους, περιλαμβανομένης της Παλαιστίνης», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Κανανί γνωστοποίησε επίσης πως το Ιράν έχει ζητήσει να συνεδριάσει εκτάκτως ο Οργανισμός Ισλαμικής Διάσκεψης «για να συζητήσει τις περιφερειακές εξελίξεις».

Το Ιράν ήταν μία από τις πρώτες χώρες που εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην αιφνιδιαστική και μαζική επίθεση που εξαπολύθηκε το Σάββατο από τη Χαμάς και έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.100 ανθρώπους και από τις δύο πλευρές.

Η μόνιμη αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ δήλωσε την περασμένη νύκτα πως η Τεχεράνη «δεν εμπλέκεται στην απάντηση της Παλαιστίνης», διαψεύδοντας πληροφορίες που είχαν δημοσιευθεί από τη Wall Street Journal.

Ο Κανανί προειδοποίησε πως «οποιοσδήποτε απειλεί το Ιράν οφείλει να γνωρίζει πως κάθε βλακώδης δράση θα επιφέρει καταστροφική απάντηση».

Ο ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί δήλωσε χθες, Κυριακή, πως το Ιράν υποστηρίζει «τη νόμιμη άμυνα του παλαιστινιακού έθνους» και είχε καλέσει «τις μουσουλμανικές κυβερνήσεις» να δηλώσουν κι αυτές την υποστήριξή τους.

Ο Ραϊσί είχε χωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τους επικεφαλής των ένοπλων παλαιστινιακών κινημάτων Χαμάς και Ισλαμικός Τζιχάντ, τους Ισμαήλ Χανίγια και Ζιάντ αλ-Ναχάλα αντιστοίχως, τους οποίους είχε υποδεχθεί χωριστά τον Ιούνιο στην Τεχεράνη.

Έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, για την κατάσταση στο Ισραήλ και την περιοχή ανακοίνωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

«Συγκαλώ αύριο έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση στο Ισραήλ και στην περιοχή» ανέφερε ο κ. Μπορέλ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

